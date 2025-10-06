Première conversation téléphonique « amicale » entre Lula et Trump

Le président brésilien Lula a demandé à son homologue américain Donald Trump de lever la surtaxe touchant une partie des exportations brésiliennes, lundi lors d'un premier échange téléphonique au ton « amical », selon la présidence brésilienne.

Lors de cette conversation, qui a « duré 30 minutes » à la suite d'un appel du président américain, Luiz Inacio Lula da Silva a demandé à M. Trump de « lever la surtaxe imposée sur des produits brésiliens et les mesures restrictives contre des autorités brésiliennes ».

Une part importante des exportations brésiliennes vers les Etats-Unis font l'objet depuis le 6 août d'une surtaxe punitive de 50%, en représailles à une supposée « chasse aux sorcières » contre l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro, allié de la mouvance trumpiste.

Selon le communiqué de la présidence brésilienne, Lula a « évoqué la possibilité d'une rencontre lors du sommet de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) », qui aura lieu fin octobre à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Le chef de l'Etat de la première économie d'Amérique Latine s'est aussi dit « disposé à voyager aux Etats-Unis » pour une rencontre.





- « Alchimie » -





L'échange de lundi est le premier entretien officiel entre les deux hommes depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche.

Un premier rapprochement a été entrevu il y a deux semaines, quand Donald Trump avait évoqué une « excellente alchimie » lorsque les deux hommes se sont croisés brièvement en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, à New York.

Des propos qui avaient créé la surprise, à la fin de son discours à la tribune de l'ONU, où il a glissé que son homologue brésilien avait « l'air d'être un homme très sympathique ».

Le président américain avait pourtant multiplié ces dernières semaines les pressions sur le Brésil. En plus de la surtaxe sur des produits brésiliens, Washington a adopté des sanctions individuelles visant notamment le juge Alexandre de Moraes, chargé du procès Bolsonaro.

Cela n'a pas empêché la Cour suprême de condamner l'ancien président d'extrême droite (2019-2022) à 27 ans de prison en septembre lors de ce procès historique.

Le lendemain de sa brève rencontre avec M. Trump au siège de l'ONU, Lula avait affiché son « optimisme » quand à l'ouverture d'un dialogue avec les Etats-Unis.

« Quand cette réunion aura lieu, je pense que tout sera résolu, et le Brésil et les Etats-Unis vivront à nouveau en harmonie », avait-il déclaré.

Brasilia espère notamment augmenter la liste des produits exemptés de la surtaxe de 50% imposée par Washington, comme c'est déjà le cas par exemple pour le jus d'orange ou les avions.

Cette surtaxe frappe notamment des produits dont le Brésil est le premier producteur et exportateur mondial, comme la viande ou le café.

Mais au-delà des questions commerciales, Lula a été catégorique sur le respect de la « souveraineté brésilienne ».