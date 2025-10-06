Un réseau de vol et de contrebande de motos démantelé dans la banlieue-sud de Beyrouth

La direction générale des Forces de sécurité intérieure (FSI) a annoncé lundi qu’un réseau de vol et de contrebande de motos a été démantelé à Hay el-Sellom (banlieue-sud de Beyrouth).

« Des informations étaient parvenues aux FSI concernant le vol d’une moto, qui a été retrouvée dans un magasin à Hay el-Sellom », précise le communiqué. Le texte ajoute que deux arrestations ont suivi, M.A (Libanais, né en 1995), propriétaire des lieux et connu des milieux de police, et M.M (Libanais, né en 2004), un de ses employés.

La perquisition de la boutique a permis de saisir 29 papiers de douanes pour des motos qui sont introuvables, avec tous les détails des véhicules.

Durant l’interrogatoire, les suspects ont avoué acheter des motos (probablement volées) de divers vendeurs pour les faire passer en contrebande au camp (palestinien) de Bourj el-Brajné, où elles sont réceptionnées par une personne en contrepartie de 50 dollars l’une.

Les suspects ont été livrés à la justice et les recherches se poursuivent pour arrêter les autres complices.