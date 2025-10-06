Liban: un couple tué dans une frappe israélienne (média d'Etat)

Un homme devenu aveugle lors de l’explosion de bipeurs de membres du Hezbollah l'an dernier et son épouse ont été tués lundi dans une frappe israélienne contre leur voiture dans le sud du Liban, selon un média d’État.

Malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis le 27 novembre 2024, Israël poursuit ses frappes, affirmant viser des combattants du Hezbollah et ses infrastructures, notamment dans le sud du pays.

L’ONU a indiqué de son côté début octobre que 103 civils avaient été tués au Liban depuis le cessez-le-feu.

Selon le ministère de la Santé, "une frappe de drone israélien a visé une voiture sur la route de Zebdine", faisant deux morts et un blessé.

Selon l’Agence nationale d’information (ANI), les victimes sont un homme et son épouse qui était au volant. L'homme avait été blessé et avait perdu la vue lors de l'explosion des bipeurs et talkies-walkies l'an passé, a précisé l’agence.

En septembre 2024, le Mossad, service de renseignement extérieur israélien, avait stupéfié le monde avec une attaque aux bipeurs explosifs contre des membres du Hezbollah, faisant 39 morts et des milliers de blessés, dont de nombreux civils, selon les autorités libanaises.

Le couple avait perdu ses deux enfants au début de la guerre entre le Hezbollah et Israël, selon l'agence.

L’ANI a également fait état de "deux frappes aériennes" israéliennes contre "la région montagneuse du Hermel" (nord-est), dans la plaine de la Békaa.

Dans un communiqué, l’armée israélienne a déclaré avoir frappé "plusieurs cibles terroristes" du Hezbollah "dans la région de la Békaa", dont des "bases militaires de la Force Radwan", unité d'élite de la formation pro-iranienne, "où des combattants du Hezbollah ont été identifiés".

Affaibli par la guerre, qui a fait plus de 4.000 morts au Liban, le Hezbollah, longtemps force politique et militaire dominante, subit désormais de fortes pressions pour remettre ses armes à l’État.

L’armée libanaise a présenté début septembre un plan de désarmement du Hezbollah et doit rendre compte lundi de son application lors d'un conseil des ministres.