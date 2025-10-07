Noor Alyacoubi depuis Gaza : Je ne sais pas où je suis ni comment je suis arrivée là

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme raconte à L’Orient-Le Jour son premier déplacement forcé face à l’offensive israélienne sur la ville de Gaza.Je suis tellement fatiguée. C’est trop dur. Je ne sais pas où je suis ni comment je suis arrivée là. Je suffoque. J’ai envie de pleurer. Mais les larmes ne soulagent jamais la douleur. Comment fait-on pour accepter de quitter sa maison, sa ville et tout ce que l’on a connu depuis qu’on est né ? Quand nous sommes arrivés au camp, mes yeux étaient embrumés de larmes. Je n’arrivais pas à concevoir que ma vie se réduise à une tente de 4 mètres sur 4 – un espace qui doit désormais nous servir de cuisine, de chambre, de salon et de terrain de...

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherche, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. La jeune femme raconte à L’Orient-Le Jour son premier déplacement forcé face à l’offensive israélienne sur la ville de Gaza.Je suis tellement fatiguée. C’est trop dur. Je ne sais pas où je suis ni comment je suis arrivée là. Je suffoque. J’ai envie de pleurer. Mais les larmes ne soulagent jamais la douleur. Comment fait-on pour accepter de quitter sa maison, sa ville et tout ce que l’on a connu depuis qu’on est né ? Quand nous sommes arrivés au camp, mes yeux étaient embrumés de larmes. Je n’arrivais pas à concevoir que ma vie se réduise à une tente de 4 mètres sur 4 – un espace qui doit désormais nous servir de...

