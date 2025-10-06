Des camionneurs bloquent la route de Dahr el-Baïdar pour protester contre les restrictions de circulation

Des camionneurs ont bloqué lundi matin la route de Dahr el-Baïdar qui relie la plaine de la Békaa à Beyrouth, en protestation contre la saisie de plusieurs de leurs véhicules par les autorités, provoquant d’importants embouteillages, rapporte notre correspondante Sarah Abdallah. Les forces de sécurité se sont rapidement rendues sur place et ont rouvert la route à la circulation.

En effet, plusieurs camions ont été saisis par les autorités pour non-respect des nouveaux horaires de circulation imposés par le ministère de l’Intérieur, ce qui a suscité la colère des chauffeurs, descendus dans la rue pour réclamer la libération immédiate de leurs véhicules.

Un autre sit-in s’est tenu peu après à Chtaura, où les camionneurs ont appelé le ministre de l’Intérieur Ahmad Hajjar et le mohafez de la Békaa Kamal Abou Jaoudé à reconsidérer la question des camions saisis et la situation de leurs propriétaires. Environ une heure après, la circulation sur la route de Chtaura a été progressivement rétablie dans les deux sens, alors qu'un autre rassemblement de chauffeurs a eu lieu au rond-point de Zahlé.

En mars, les autorités libanaises avaient annoncé que la circulation des camions sera interdite sur la route reliant Beyrouth à la Békaa, en passant par la crête de Dahr el-Baïdar, pendant certains créneaux horaires, afin de désengorger la circulation.

Le 1er septembre, le ministre de l’Intérieur et des Municipalités, Ahmad Hajjar, avait émis une décision modifiant certaines dispositions de la décision n°1088/2025 datée du 19 août, relative à la réglementation des horaires de circulation des camions dans les mohafazats de Beyrouth, du Mont-Liban et de la Békaa. Selon cette décision, la circulation des camions interdite de 6 h 30 à 8 h 30 et de 12 h à 22 h ; du lundi au jeudi, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 12 h à 22 h ; le vendredi, de 6 h 30 à 8 h 30 et de 12 h à minuit ; et le samedi et dimanche, de midi le samedi à 5 h le dimanche matin, puis de midi le dimanche à 8 h 30 le lundi matin.