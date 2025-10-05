Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Routes

Vaste saisie de motos sur la route de la Békaa


le 05 octobre 2025 à 18h01

Vaste saisie de motos sur la route de la Békaa

Des conducteurs de motos contrevenants arrêtées sur l'autoroute arabe, reliant Aley à la Békaa, le dimanche 5 octobre 2025. Photo envoyée par Sarah Abdallah

Les services de renseignement des Forces de sécurité intérieure (FSI) ont effectué dimanche une vaste opération de saisie de motos sur l’autoroute arabe qui relie le caza de Aley à la Békaa, suite aux nombreuses plaintes formulées par des automobilistes contre des motocyclistes qui roulent à contresens et font des courses-poursuites, rapporte notre correspondante Sarah Abdallah.

Au cours de cette opération, de nombreux conducteurs de deux-roues ont été arrêtés et leurs motos saisies. Il s’est avéré, toujours selon les sources de notre correspondante, qu’ils étaient engagés dans des courses illégales et ont commis de graves infractions au code de la route, notamment celles qui consistent à rouler à contresens ou à faire des figures acrobatiques dangereuses.

Ces rassemblements et ces courses ont généralement lieu sur cette route très fréquentée tous les dimanches. Les conducteurs arrêtés été transférés à la justice.

Les services de renseignement des Forces de sécurité intérieure (FSI) ont effectué dimanche une vaste opération de saisie de motos sur l’autoroute arabe qui relie le caza de Aley à la Békaa, suite aux nombreuses plaintes formulées par des automobilistes contre des motocyclistes qui roulent à contresens et font des courses-poursuites, rapporte notre correspondante Sarah Abdallah.Au cours de cette opération, de nombreux conducteurs de deux-roues ont été arrêtés et leurs motos saisies. Il s’est avéré, toujours selon les sources de notre correspondante, qu’ils étaient engagés dans des courses illégales et ont commis de graves infractions au code de la route, notamment celles qui consistent à rouler à contresens ou à faire des figures acrobatiques dangereuses.Ces rassemblements et ces courses ont généralement...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés