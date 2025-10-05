Vaste saisie de motos sur la route de la Békaa

Les services de renseignement des Forces de sécurité intérieure (FSI) ont effectué dimanche une vaste opération de saisie de motos sur l’autoroute arabe qui relie le caza de Aley à la Békaa, suite aux nombreuses plaintes formulées par des automobilistes contre des motocyclistes qui roulent à contresens et font des courses-poursuites, rapporte notre correspondante Sarah Abdallah.

Au cours de cette opération, de nombreux conducteurs de deux-roues ont été arrêtés et leurs motos saisies. Il s’est avéré, toujours selon les sources de notre correspondante, qu’ils étaient engagés dans des courses illégales et ont commis de graves infractions au code de la route, notamment celles qui consistent à rouler à contresens ou à faire des figures acrobatiques dangereuses.

Ces rassemblements et ces courses ont généralement lieu sur cette route très fréquentée tous les dimanches. Les conducteurs arrêtés été transférés à la justice.