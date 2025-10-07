Menu
Culture - Musique

Yasmine Hamdan, pionnière d’hier et d’aujourd’hui…

Avec « I Remember, I Forget », la compositrice et interprète libanaise inaugure une nouvelle ère, celle du retour à l’essence, et confirme son statut d’icône de la musique underground arabe.

OLJ / Par Gilles KHOURY, le 07 octobre 2025 à 00h00

Yasmine Hamdan, pionnière d’hier et d’aujourd’hui…

La compositrice et interprète libanaise Yasmine Hamdan. Photo Photo Ylias Nao

Lorsque nous avions rencontré Yasmine Hamdan en juin à Paris, dans le cadre de la promotion de son nouvel album I Remember, I Forget, Ziad Rahbani était encore de ce monde. Nous le mentionnons en ouverture, car maintenant que cette sommité de la musique a disparu, on mesure à quel point ces deux artistes étaient liés. À des échelles différentes, certes, et bien qu’appartenant à deux générations distinctes, Yasmine Hamdan et Ziad Rahbani partagent d’avoir, chacun à sa manière, profondément marqué la scène musicale libanaise, en la secouant, en faisant table rase du passé et en proposant quelque chose qui avant eux n’existait pas. N’est-ce pas cela la définition même d’une révolution ? D’un côté, en pleine guerre civile, Rahbani provoquait un séisme en rompant avec l’héritage de ses parents et en imposant une œuvre subversive, corrosive,...
