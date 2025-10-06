Menu
Lifestyle - Rencontre

Bassem Youssef, l’humoriste qui rit dans le ventre de la bête

Exilé aux États-Unis depuis 2014, le satiriste égyptien devenu star mondiale manie l’ironie comme d’autres manient le scalpel. Avec son nouveau spectacle, « The Belly of the Beast », qu’il présentera à Beyrouth fin novembre*, il continue de tourner en dérision le pouvoir, les récits dominants et les illusions de liberté.

OLJ / Par Maya GHANDOUR HERT, le 06 octobre 2025 à 20h23

Bassem Youssef, l’humoriste qui rit dans le ventre de la bête

L’humoriste Bassem Youssef. Photo avec l'aimable autorisation de l'artiste

Il n’a plus de pays, mais il a un micro. Et c’est tout ce dont il a besoin pour mettre le monde face à ses contradictions. Bassem Youssef, ancien médecin devenu satiriste, observe depuis onze ans les convulsions du monde arabe depuis « le ventre de la bête » – les États-Unis – et transforme son exil en scène de combat.Du Caire à Los Angeles, le plus célèbre humoriste égyptien de sa génération observe les puissants avec la précision d’un homme qui n’a plus rien à perdre, et la lucidité de celui qui a tout compris : dans un monde saturé d’angoisse et d’images, l’humour est peut-être la dernière forme de pensée libre.« Je ne suis qu’un humoriste, pas un militant », glisse-t-il dans un entretien vidéo avec L’Orient-Le Jour. Une modestie un peu trompeuse. Car derrière ce sourire se cache l’une des voix les plus redoutées du monde arabe,...
