Bassem Youssef, l’humoriste qui rit dans le ventre de la bête
Exilé aux États-Unis depuis 2014, le satiriste égyptien devenu star mondiale manie l’ironie comme d’autres manient le scalpel. Avec son nouveau spectacle, « The Belly of the Beast », qu’il présentera à Beyrouth fin novembre*, il continue de tourner en dérision le pouvoir, les récits dominants et les illusions de liberté.
L’humoriste Bassem Youssef. Photo avec l'aimable autorisation de l'artiste
Il n’a plus de pays, mais il a un micro. Et c’est tout ce dont il a besoin pour mettre le monde face à ses contradictions. Bassem Youssef, ancien médecin devenu satiriste, observe depuis onze ans les convulsions du monde arabe depuis « le ventre de la bête » – les États-Unis – et transforme son exil en scène de combat.Du Caire à Los Angeles, le plus célèbre humoriste égyptien de sa génération observe les puissants avec la précision d’un homme qui n’a plus rien à perdre, et la lucidité de celui qui a tout compris : dans un monde saturé d’angoisse et d’images, l’humour est peut-être la dernière forme de pensée libre.« Je ne suis qu’un humoriste, pas un militant », glisse-t-il dans un entretien vidéo avec L’Orient-Le Jour. Une modestie un peu trompeuse. Car derrière ce sourire se cache l’une des voix les plus redoutées du monde arabe,...
