Bassem Youssef, l’humoriste qui rit dans le ventre de la bête

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Il n’a plus de pays, mais il a un micro. Et c’est tout ce dont il a besoin pour mettre le monde face à ses contradictions. Bassem Youssef, ancien médecin devenu satiriste, observe depuis onze ans les convulsions du monde arabe depuis « le ventre de la bête » – les États-Unis – et transforme son exil en scène de combat.Du Caire à Los Angeles, le plus célèbre humoriste égyptien de sa génération observe les puissants avec la précision d’un homme qui n’a plus rien à perdre, et la lucidité de celui qui a tout compris : dans un monde saturé d’angoisse et d’images, l’humour est peut-être la dernière forme de pensée libre.« Je ne suis qu’un humoriste, pas un militant », glisse-t-il dans un entretien vidéo avec L’Orient-Le Jour. Une modestie un peu trompeuse. Car derrière ce sourire se cache l’une des voix les plus redoutées du monde arabe,...

Il n’a plus de pays, mais il a un micro. Et c’est tout ce dont il a besoin pour mettre le monde face à ses contradictions. Bassem Youssef, ancien médecin devenu satiriste, observe depuis onze ans les convulsions du monde arabe depuis « le ventre de la bête » – les États-Unis – et transforme son exil en scène de combat.Du Caire à Los Angeles, le plus célèbre humoriste égyptien de sa génération observe les puissants avec la précision d’un homme qui n’a plus rien à perdre, et la lucidité de celui qui a tout compris : dans un monde saturé d’angoisse et d’images, l’humour est peut-être la dernière forme de pensée libre.« Je ne suis qu’un humoriste, pas un militant », glisse-t-il dans un entretien vidéo avec L’Orient-Le Jour. Une modestie un peu trompeuse. Car derrière ce sourire se cache...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte