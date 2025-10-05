Menu
Dernières Infos

Gaza: l'armée israélienne prévient que les combats se poursuivront en cas d’échec des négociations

AFP / le 05 octobre 2025 à 19h51

Le chef d'état-major de l'armée israélienne Eyal Zamir a affirmé dimanche que les combats se poursuivraient dans la bande de Gaza en cas d'échec des négociations en cours pour la fin de la guerre.

"Il n'y a pas de cessez-le-feu, mais un changement dans la situation opérationnelle: le niveau politique utilise les moyens et les succès que vous avez obtenus sur le terrain pour les traduire en gains diplomatiques. Si cet effort échoue, nous reprendrons le combat", a dit M. Zamir, lors d'une visite aux troupes dans la bande de Gaza.

mib/ila

© Agence France-Presse


