Les 27 Grecs membres de la flottille pour Gaza rentreront à Athènes lundi

Les 27 citoyens grecs membres de la flottille humanitaire à destination de Gaza arrêtés par les forces israéliennes devraient rentrer à Athènes lundi, a indiqué dimanche la ministère grec des Affaires étrangères.

Dans un communiqué, il a précisé qu'une délégation de l'ambassade grecque avait rendu visite aux 27 détenus. « Ils sont en bonne santé et reçoivent toute l'aide nécessaire », a précisé le ministère. « Un vol spécial partira de l'aéroport international d'Eilat-Ramon, situé à proximité, afin de ramener les citoyens grecs à Athènes (lundi) », a-t-il ajouté. A Athènes, des dizaines de personnes se sont rassemblées dimanche devant l'ambassade d'Israël pour commémorer l'attaque du 7 octobre 2023 perpétrée par le groupe militant palestinien Hamas, qui a déclenché le conflit.

Quelques centaines de manifestants pro-palestiniens ont été maintenus à distance par la police anti-émeute, a constaté un journaliste de l'AFP. Une autre manifestation pro-palestinienne a eu lieu sur la place Syntagma, dans le centre-ville, rassemblant plusieurs milliers de manifestants.

La flottille a pris la mer le mois dernier, transportant des politiciens et des militants, dont la suédoise Greta Thunberg, dans le but de tenter de forcer le blocus de Gaza. La marine israélienne a commencé à intercepter les bateaux mercredi. Un responsable israélien a déclaré le lendemain que des bateaux transportant plus de 400 personnes avaient été empêchés de s'approcher du territoire palestinien.



