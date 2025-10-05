Des dizaines de milliers de Marocains marchent contre les « massacres » des Palestiniens à Gaza

Des dizaines de milliers de Marocains ont manifesté dimanche à Rabat contre les « massacres » des Palestiniens à Gaza et la normalisation de leur pays avec Israël, près de deux ans après le début de la guerre.

« Ouvrez les passages et arrêtez les massacres », « Gaza, pardonne-nous », « les Marocains sont avec la Palestine », a scandé à l'unisson la foule qui a marché tout au long d'une des principales artères du centre-ville de la capitale. Des manifestants en grand nombre portaient des keffiehs ainsi que des drapeaux palestiniens et marocains, tandis que d'autres levaient des pancartes demandant de « sauver les enfants » ou d' »arrêter d'affamer Gaza ». Ils ont répondu à l'appel de différentes organisations, notamment une coalition regroupant des islamistes et des partis de gauche.

« La guerre a atteint un niveau d'horreur inégalé. On assiste à un génocide des Palestiniens », a dit à l'AFP Mohamed Baraka, 56 ans. Les protestataires ont également exprimé leur rejet de la normalisation du Maroc avec Israël, scellée fin 2020. Fatima-Zahra El Mouloua, 27 ans, a ainsi expliqué manifester « aussi pour faire entendre (sa) voix contre la normalisation ».

Plusieurs manifestations de grande ampleur ont eu lieu dans le royaume depuis le début de la guerre à Gaza, en soutien aux Palestiniens mais également pour réclamer l'abrogation de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël. Le royaume a officiellement appelé « à l'arrêt immédiat de la guerre » sans remettre en question la normalisation.

Près de deux ans après le 7-Octobre, des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan du président américain Donald Trump, qui souhaite mettre fin à la guerre à Gaza et parvenir à la libération des otages.