Première apparition de Khalil Al-Hayya, négociateur du Hamas, depuis la frappe israélienne au Qatar

Le négociateur en chef du Hamas Khalil Al-Hayya s'est exprimé dimanche sur la chaîne de télévision qatarie Al-Araby, sa première apparition depuis la frappe israélienne ayant visé début septembre au Qatar une réunion du mouvement à laquelle il participait.

Dans cette intervention télévisée pré-enregistrée, il n'a évoqué ni le plan américain pour Gaza ni les pourparlers en cours, alors que des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche en Egypte pour des discussions indirectes sur un cessez-le-feu dans le territoire palestinien et la libération des otages. Il a évoqué la mort de son fils, tué comme cinq autres personnes lors de la frappe israélienne sans précédent qui avait visé des responsables du Hamas à Doha début septembre.

« La perte de mon fils, de mes compagnons, du directeur de mon cabinet et des jeunes autour de moi (représente) une douleur immense », a-t-il dit, affirmant ne faire aucune distinction entre ceux tués dans cette attaque et les dizaines de milliers de personnes mortes au cours des près de deux années de guerre dévastatrice dans la bande de Gaza. Selon des sources proches du Hamas, cinq autres dirigeants du mouvement islamiste palestinien se trouvaient avec M. Hayya à Doha dans le bâtiment visé par Israël au moment de la frappe: l'ancien numéro un Khaled Mechaal, Zaher Jabarine, chef pour la Cisjordanie, Bassem Naïm et Taher al-Nounou, membres du bureau politique et Ghazi Hamad, l'un des principaux responsables.

Le Hamas avait déclaré qu' »après des arrangements de sécurité spéciaux », Khalil Al-Hayya avait participé au Qatar « à une prière funéraire pour son fils martyr Hamam et les martyrs de la lâche tentative d'assassinat à Doha », mais il n'y avait pas été aperçu. Le Qatar, un des pays médiateur dans la guerre à Gaza, accueille le bureau politique du Hamas depuis 2012, avec la bénédiction des Etats-Unis qui cherchaient alors à maintenir un canal de communication avec le groupe classé terroriste par la plupart des pays occidentaux.

Vendredi, le Hamas s'est déclaré prêt à libérer tous les otages dans le cadre du plan Trump, annoncé le 29 septembre, et à des négociations immédiates en vue de finaliser les détails.