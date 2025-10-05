Le pape salue les « avancées significatives » vers la paix

Le pape Léon XIV a salué dimanche les « avancées significatives » vers la paix à Gaza, renouvelant ses appels au cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne ravagée par la guerre, et à la libération des otages israéliens détenus par le Hamas.

« Ces dernières heures, dans un contexte dramatique au Moyen-Orient, des avancées significatives ont été réalisées dans les négociations de paix, qui, je l'espère, aboutiront aux résultats escomptés dans les meilleurs délais », a déclaré le pape américain au terme d'une messe au Vatican.

Ses propos interviennent en pleine effervescence diplomatique, après la réponse positive du mouvement islamiste Hamas au plan de paix présenté par le président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre.

« J'appelle toutes les personnes responsables à s'engager sur cette voie, à un cessez-le-feu et à la libération des otages » pour aboutir à « une paix juste et durable », a insisté Léon XIV.

Le chef de l'Église catholique s'est également dit préoccupé par « la montée de la haine antisémite dans le monde » et « profondément attristé par les immenses souffrances endurées par le peuple palestinien à Gaza ». « J'exprime ma préoccupation face à la montée de la haine antisémite dans le monde, comme l'a tristement illustré l'attentat terroriste de Manchester » contre une synagogue jeudi, qui a fait deux morts et trois blessés graves, a-t-il affirmé.