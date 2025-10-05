Environ 900 000 habitants ont évacué Gaza-ville, selon le ministre israélien de la Défense | Direct

Le ministre turc des Affaires étrangères appelle à un « pacte de stabilité régionale »

Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu Fidan a souligné que la cause profonde des conflits de longue date au Moyen-Orient réside dans le manque de coopération et la méfiance entre les pays de la région.

« Nous avons besoin d’un pacte, d’une plateforme, d’un accord ou d’une convention pour la stabilité régionale », a déclaré M. Fidan dans une interview accordée à la chaîne publique TRT, citée par Al-Jazeera. Il a expliqué que l’objectif principal de ce pacte est d’instaurer une confiance absolue entre les pays de la région, la dissuasion étant un objectif secondaire. Le but est d’empêcher les interventions extérieures et l’exploitation de la méfiance par les terroristes, a-t-il ajouté, estimant que l'intevrention d’acteurs extérieurs dans la région aggrave souvent la situation.

Concernant l’isolement international croissant d’Israël, le ministre a noté que même ses anciens alliés inconditionnels ne souhaitent plus apparaître en accord avec lui au sujet du conflit à Gaza.