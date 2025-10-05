Environ 900 000 habitants ont évacué Gaza-ville, selon le ministre israélien de la Défense | Direct

Le ministre turc des Affaires étrangères appelle à un « pacte de stabilité régionale »
Le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu Fidan a souligné que la cause profonde des conflits de longue date au Moyen-Orient réside dans le manque de coopération et la méfiance entre les pays de la région.
« Nous avons besoin d’un pacte, d’une plateforme, d’un accord ou d’une convention pour la stabilité régionale », a déclaré M. Fidan dans une interview accordée à la chaîne publique TRT, citée par Al-Jazeera. Il a expliqué que l’objectif principal de ce pacte est d’instaurer une confiance absolue entre les pays de la région, la dissuasion étant un objectif secondaire. Le but est d’empêcher les interventions extérieures et l’exploitation de la méfiance par les terroristes, a-t-il ajouté, estimant que l'intevrention d’acteurs extérieurs dans la région aggrave souvent la situation.
Concernant l’isolement international croissant d’Israël, le ministre a noté que même ses anciens alliés inconditionnels ne souhaitent plus apparaître en accord avec lui au sujet du conflit à Gaza.
Trois Palestiniens blessés par les forces israéliennes à l’est de Bethléem
Le ministère palestinien de la Santé a rapporté que trois Palestiniens ont été blessés par des tirs près de Beit Sahour et ont été transportés à l’hôpital gouvernemental de Beit Jala, en Cisjordanie occupée.
Selon un bref communiqué sur Telegram, l’un des blessés est dans un état grave.
Al-Jazeera rapporte que l’incident est survenu dans un contexte de tensions persistantes dans la région.
Environ 900 000 habitants ont évacué Gaza-ville, selon le ministre israélien de la Défense
Le ministre de la Défense Israël Katz a affirmé dimanche qu'environ 900.000 habitants avaient évacué la ville de Gaza, où l'armée israélienne mène des opérations pour chasser les combattants du mouvement islamiste palestinien Hamas.
« La décision d’occuper Gaza, l’effondrement des tours de plusieurs étages et la puissance des manœuvres des forces israéliennes dans la ville (...) ont conduit à l’évacuation d'environ 900.000 habitants en direction du sud, mettant une pression immense sur le Hamas et les pays qui le soutiennent », a déclaré M. Katz dans un discours a Jérusalem.
Avant le début des opérations militaires dans cette ville du nord du territoire palestinien, l'ONU estimait à environ un million le nombre de personnes vivant dans Gaza‑ville et ses environs.
Le porte-parole des forces armées yéménites, Yahya Sarih, a déclaré que l’armée yéménite « a mené une opération militaire spéciale à l'aide d'un missile balistique supersonique de type Palestine 2 à ogives multiples, visant plusieurs cibles sensibles dans Jérusalem occupée », rapporte le site el-Nashra.
Un premier groupe de 21 Espagnols à bord de la flottille d'aide à Gaza devrait rentrer en Espagne ce dimanche
Un premier groupe de 21 Espagnols parmi les 49 à bord de la flottille d'aide à Gaza interceptée cette semaine par Israël devrait rentrer en Espagne ce dimanche, a annoncé le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares.
« Nous sommes parvenus à un accord avec Israël pour que, si rien ne vient perturber nos plans, un premier groupe de 21 ressortissants espagnols puisse quitter Tel-Aviv aujourd'hui même (dimanche, ndlr) et arriver en Espagne », a affirmé M. Albares lors d'un entretien téléphonique avec la télévision publique espagnole.
L'Iran dit que la coopération avec l'AIEA « n'est plus pertinente » après les sanctions
L'Iran a affirmé dimanche que la coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) « n'est plus pertinente » avec le retour des sanctions de l'ONU liées au programme nucléaire iranien.
« De nouvelles décisions doivent donc être prises et, à mon avis, l'accord du Caire n'est plus pertinent dans la situation actuelle », a déclaré le chef de la diplomatie Abbas Araghchi devant des ambassadeurs étrangers à Téhéran. Il faisait référence à l'accord conclu le mois dernier entre l'Iran et l'AIEA, pour définir la reprise de leur coopération.
L'Iran avait suspendu en juillet toute coopération avec le gendarme onusien du nucléaire après les bombardements de sites nucléaires iraniens en juin par Israël et les Etats-Unis durant une guerre de 12 jours.
« L'accord du Caire ne peut plus servir de base à notre coopération avec l'AIEA », a estimé M. Araghchi, ajoutant qu'une « décision » concernant la relation entre l'Iran et l'agence « sera annoncée » prochainement.
Rome, Barcelone, Madrid ... des foules manifestent en soutien aux Palestiniens
Drapeaux palestiniens, keffiehs et une foule qui crie « Free Palestine » : des centaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Rome, Barcelone et Madrid pour réclamer la fin de la guerre à Gaza, mobilisation qui fait notamment suite à l'interception par Israël de la flottille internationale d'aide pour le territoire palestinien.
Des rassemblements plus modestes ont eu lieu à Dublin ou encore à Londres où un millier de personnes ont manifesté malgré les appels du gouvernement à s'en abstenir par solidarité avec la communauté juive, après l'attaque jeudi à Manchester devant une synagogue.
En début de soirée, des heurts ont éclaté à Rome entre manifestants et forces de l'ordre qui ont fait usage de bombes lacrymogènes et de canons à eau pour répliquer au jet de bouteilles et de pétards. Onze personnes ont été arrêtées, selon l'agence Ansa.
L'armée israélienne dit avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen
L'armée israélienne a déclaré dimanche avoir intercepté un missile tiré depuis le Yémen, d'où les rebelles houthis lancent régulièrement des attaques qu'ils qualifient de riposte à l'offensive israélienne à Gaza.
« Un missile tiré depuis le Yémen a été intercepté par les forces aériennes israéliennes », a déclaré l'armée israélienne sur Telegram, en référence à l'armée de l'air.
Israël a bombardé en réponse le mois dernier des sites houthis à Sanaa et dans la province de Jawf (nord), faisant 35 morts et 131 blessés selon les rebelles, qui contrôlent de larges pans du pays.
Trump a prévenu le Hamas qu'il ne « tolérerait aucun retard »
Hier, le président américain a prévenu le Hamas qu'il ne « tolérerait aucun retard » dans l'application de son plan qui prévoit un cessez-le-feu, la libération dans les 72 heures des otages, le retrait par étapes de l'armée israélienne de Gaza et le désarmement du mouvement islamiste.
L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, et son gendre Jared Kushner, ont aussi été dépêchés en Egypte pour finaliser les discussions sur les conditions de libération des otages, selon la Maison Blanche.
Selon le média Al-Qahera News, lié aux services de renseignements égyptiens, le Hamas et Israël doivent tenir dimanche et lundi au Caire des pourparlers via les médiateurs dan le conflit - Qatar, Etats-Unis, Egypte.
Proche allié de M. Trump, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé samedi avoir envoyé ses négociateurs au Caire, en disant espérer que tous les otages seraient ramenés chez eux dans « les prochains jours ».
Des négociateurs israéliens et du Hamas attendus au Caire
Des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan de Donald Trump, qui vise à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et à la libération des otages.
A deux jours du deuxième anniversaire de la guerre, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements à Gaza-ville, faisant au moins cinq morts selon la Défense civile locale.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, alors que le Hamas a rendu vendredi soir sa réponse au plan de Trump pour Gaza, affirmant être prêt à libérer tous les otages israéliens et négocier sur la fin de la guerre, sans toutefois évoquer la question de son désarmement.
