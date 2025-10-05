Plan Trump pour Gaza : le chef de la diplomatie allemande veut une « coopération internationale rapide »

L'Allemagne va « s'engager de manière décisive » pour appliquer le plan Trump pour la paix au Proche-Orient, a promis son ministère des Affaires étrangères en déplacement au Qatar et au Koweit, alors que des négociations indirectes entre Israel et le Hamas démarrent dimanche.

« Pour mettre rapidement en œuvre le plan américain », qui représente une « occasion unique », « une coopération internationale rapide est nécessaire », avec les pays européens et arabes, a déclaré Johann Wadephul dimanche matin par communiqué, avant son départ pour le Qatar. Berlin fera « des offres concrètes » en tant que « partenaire pour l'aide humanitaire, la stabilisation et la reconstruction », assure-t-il. Il en va de la « stabilisation de la région avec une sécurité durable pour tous, une perspective politique pour les Palestiniens et enfin la normalisation des relations entre tous les États avec Israël ».

Près de deux ans après le 7 octobre, des négociateurs israéliens et du Hamas sont attendus dimanche au Caire pour des discussions indirectes sur le plan de Donald Trump, qui souhaite mettre fin à la guerre à Gaza et parvenir à la libération des otages.

Le dirigeant israélien Benjamin Netanyahu espère celle-ci « dans les prochains jours », alors que l'organisation islamiste a partiellement accepté le plan du président américain vendredi. Dimanche, Johann Wadephul s'entretiendra avec le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani au sujet de « la libération immédiate » des otages restants, « parmi lesquels figurent toujours des ressortissants allemands ». Le ministre allemand participera aussi dimanche et lundi aux discussions du Conseil de coopération du Golfe à Koweit, avec les pays de l'UE et de la région.