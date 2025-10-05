Des cartons d'aide alimentaire à Gaza peints par un artiste palestinien exposés en Europe

Instantanés de la vie dans la bande de Gaza peints sur des cartons du Programme alimentaire mondial (PAM), les oeuvres de l'artiste palestinien Ahmed Muhanna, qui vit dans ce territoire, sont exposées à travers l'Europe et ont fait escale à Copenhague. « Je suis un artiste, je vis la guerre », dit-il dans une conversation - transmise à l'AFP - avec le PAM, qui a réussi à faire sortir 40 de ses oeuvres de la bande de Gaza, ravagée par la guerre, pour les présenter sur le continent européen.

Cartons blancs aux inscriptions bleues - « jamais vus avant » le conflit, selon l'artiste -, les boîtes du Programme alimentaire mondial sont devenues une « bouée de sauvetage pour des familles », explique à l'AFP une porte-parole de cette agence onusienne, Alia Zaki, sur place pour l'inauguration de l'exposition dans la capitale danoise.

Egalement recyclées pour le transport ou utilisées comme combustibles, elles « sont vraiment devenues une sorte de symbole des difficultés et de la guerre », relève Mme Zaki.

Couleurs à base de plantes

A travers les motifs choisis - portrait d'un enfant blessé, bandage tacheté de sang autour de la tête, femme cuisant du pain, etc. -, les cartons sont « connectés » au quotidien de la guerre, relève Ahmed Muhanna.

« J'ai essayé de relier ce fragment d'espoir à la douleur que mon peuple endure ici, dans la bande de Gaza », explique-t-il au PAM. Sur les cartons, ce peintre de 40 ans dessine « des scènes de douleur et de souffrance, qu'il s'agisse d'enfants, de personnes âgées ou de femmes ». « J'ai documenté ce que nous avons vécu pendant cette guerre, de la famine aux tentatives pour obtenir de la nourriture et de l'eau, et je continue encore ». Au milieu des restrictions permanentes, il doit faire preuve d'imagination pour continuer à peindre et à dessiner.

« J'ai épuisé la plupart des matériaux que j'avais, alors j'ai commencé à dessiner sur du papier en utilisant des couleurs à base de plantes, les restes d'une tasse de café ou de Nescafé », raconte-t-il. Diplômé en beaux-arts à l'université Al-Aqsa de Gaza, M. Muhanna a créé des ateliers d'art-thérapie qu'il anime pour les enfants palestiniens. Il n'a pas la possibilité de voyager mais ses œuvres sont présentées pour la première fois en dehors de la bande de Gaza.

Financée par le PAM et l'Union européenne, l'exposition « laisse vraiment une forte impression », observe Randi Bjørndal Jensen, venue découvrir ces peintures à Copenhague, avant qu'elles ne soient exposées en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. « Les peintures et les visuels sont très émouvants et tristes mais cela fait également ressortir l'espoir », commente quant à elle Alia Zaki.



