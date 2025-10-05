Le Parlement valide la décision de supprimer quatre zéros à la monnaie nationale

Le Parlement en Iran a adopté dimanche un projet de loi visant à supprimer quatre zéros de la monnaie nationale en constante dépréciation, en raison des sanctions qui pénalisent l'économie. Cette décision intervient une semaine après le rétablissement des sanctions internationales de l'ONU levées il y a dix ans, qui plonge ces derniers jours le rial à des plus bas historiques face au dollar.

Dans un souci de simplification, 10.000 rials actuels équivaudraient à un rial, en vertu du texte approuvé dimanche, selon le site du Parlement. Pour formellement entrer en vigueur, il doit encore obtenir l'approbation du Conseil des gardiens, organe chargé de l'examen des lois, ainsi que la signature du président Massoud Pezeshkian.

Le texte prévoit une période de transition maximale de trois ans durant laquelle les deux versions du rial seraient simultanément en circulation. Dimanche, un dollar s'échangeait au marché noir à environ 1,1 million de rials, contre 920.000 début août lors de la première présentation du projet, selon plusieurs sites de suivi des changes.

Nombre d'Iraniens parlent depuis des années de prix en tomans, la dénomination informelle de la monnaie qui retranche un zéro à la valeur en rial. Mais cela est source de confusion pour les touristes étrangers et certains Iraniens.