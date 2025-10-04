Gaza: Netanyahu dit espérer ramener tous les otages "dans les jours à venir"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi qu'il espérait que tous les otages retenus dans la bande de Gaza seraient ramenés chez eux dans "les jours à venir".

"J’espère que dans les jours à venir nous pourrons ramener tous nos otages (…) pendant la fête de Souccot", a déclaré M. Netanyahu dans un discours télévisé, ajoutant que la "pression militaire et diplomatique" avait contraint le Hamas à accepter de libérer les personnes enlevées lors de l'attaque sans précédent du mouvement islamiste sur Israël le 7 octobre 2023.

La fête juive de Souccot commence lundi et dure jusqu’au lundi suivant.

dms-jd/vl/mdh

© Agence France-Presse