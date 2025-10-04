Après une nuit violente, l'armée israélienne « suspend son opération » visant à prendre le contrôle de Gaza-Ville | Direct

Israël dit poursuivre son offensive à Gaza-ville, appelle la population à ne pas revenir, selon l'AFP.
Le Forum des familles d'otages appelle à arrêter immédiatement la guerre à Gaza
Le principal groupe israélien représentant les familles des otages a jugé samedi « essentiel » de mettre immédiatement fin à la guerre dans la bande de Gaza, où Israël a mené de violents bombardements nocturnes malgré un appel de Donald Trump à les cesser.
« La demande du président Trump de mettre immédiatement fin à la guerre est essentielle pour éviter que les otages ne subissent des atteintes graves et irréversibles », a déclaré le Forum des familles d'otages retenus à Gaza dans un communiqué.
Gaza: la Défense civile fait état d'un pilonnage israélien malgré l'appel de Trump
La Défense civile locale a fait état de dizaines de frappes et des tirs d'artillerie israéliens dans la ville de Gaza samedi, malgré un appel de Donald Trump à Israël à cesser « immédiatement » ses bombardements dans le territoire palestinien.
Plan Trump: le Hamas prêt à des discussions pour « finaliser toutes les questions »
Un dirigeant du Hamas a déclaré que le mouvement islamiste palestinien était prêt à entamer des négociations pour résoudre « toutes les questions » dans le cadre du plan de Donald Trump pour la fin de la guerre à Gaza.
« Le Hamas a informé les médiateurs qu'il était prêt à commencer immédiatement la mise en oeuvre de l'échange » des otages retenus à Gaza contre des prisonniers palestiniens, « dès la conclusion d'un accord pour préparer les conditions sur le terrain », a déclaré à l'AFP ce haut responsable sous couvert de l'anonymat.
Le mouvement « est prêt à entamer immédiatement les négociations pour régler toutes les questions », a-t-il ajouté.
Le Hamas a dit vendredi être prêt à libérer tous les otages, mais n'a pas mentionné son désarmement et son exil du territoire palestinien après la fin de la guerre, points clés du plan Trump.
La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué la réponse positive apportée par le Hamas au plan Trump, la jugeant « encourageante », et a estimé que la fin de la guerre à Gaza était « à portée de main ».
« La volonté affichée par le Hamas de libérer les otages et de s'engager sur la base de la récente proposition du président américain est encourageante », a écrit Mme von der Leyen sur X. « Il faut saisir cette occasion. Un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages sont à portée de main », a-t-elle ajouté.
L'armée israélienne est passée à des opérations « exclusivement défensives » à Gaza et suspend son opération visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, conformément aux instructions du gouvernement, rapporte le Haaretz.
Selon les informations du média israélien, le chef d’état-major Eyal Zamir a tenu une évaluation de la situation à Gaza, au cours de laquelle il a précisé que les officiers supérieurs sur le terrain devaient « agir avec responsabilité et éviter les incidents entraînant un grand nombre de victimes civiles, ce qui pourrait entraver les pourparlers. »
Pour sa part, le Jihad islamique a indiqué dans un bref communiqué que la réponse apportée par le Hamas au plan « exprime la position des forces de la résistance palestinienne. » Dans ce cadre, le Jihad islamique en Palestine dit avoir « participé de manière responsable aux consultations qui ont conduit à cette décision. »
Le groupe avait dénoncé, après l'annonce des détails du plan, en début de semaine, « une recette pour une poursuite de l'agression » contre les Palestiniens.
Le chef d’état-major israélien a de son côté annoncé qu'il allait « renforcer la préparation en vue de la première phase prévue du plan Trump de libération des otages », selon le Haaretz.
« Conformément aux directives de la politique, le chef d’état-major a ordonné d’avancer la préparation pour la mise en œuvre de la première phase du plan Trump concernant la libération des otages », a écrit l’armée, après une réunion de hauts responsables militaires dans la nuit.
Le Forum des familles d’otages avait également soutenu l'appel au calme, « essentiel pour éviter que les otages ne soient mis en danger »
Dans un communiqué repris par le Haaretz, le Forum a appelé le Premier ministre israélien à « entamer immédiatement des négociations rapides et efficaces pour ramener tous nos otages à la maison ».
En réaction à cette réponse, le président américain a estimé que le Hamas est « prêt pour une PAIX durable. »
« Israël doit arrêter immédiatement les bombardements à Gaza, pour que nous puissions faire sortir les otages rapidement et en toute sécurité », a encore écrit le président Trump dans un message sur sa plateforme Truth Social.
Retrouvez ici plus de réactions au communiqué du Hamas.
Malgré cet appel de Donald Trump à cesser les bombardements, la Défense civile à Gaza a fait état de frappes israéliennes sur l'enclave tout au long de la nuit, selon l'AFP.
Selon la Défense civile, des dizaines de frappes et des tirs d'artillerie israéliens ont visé Gaza-Ville.
« La nuit a été très violente, avec l'armée israélienne menant des dizaines de frappes et de tirs d'artillerie sur la ville de Gaza et d'autres zones de la bande de Gaza, malgré l'appel du président Trump à mettre fin aux bombardements », a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal. M. Bassal, dont l'agence est une force de secours opérant sous l'autorité du mouvement islamiste Hamas, a ajouté que 20 maisons avaient été détruites lors des bombardements nocturnes.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, alors que le Hamas a rendu vendredi soir sa réponse au plan de Trump pour Gaza, affirmant être prêt à libérer tous les otages israéliens et négocier sur la fin de la guerre, sans toutefois évoquer la question de son désarmement.
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Offre exclusive : 99$/an au lieu de
215$
Cet article est réservé aux abonnés.
Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.