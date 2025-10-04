Après une nuit violente, l'armée israélienne « suspend son opération » visant à prendre le contrôle de Gaza-Ville | Direct

Le chef d’état-major israélien va accélérer les préparations pour la mise en oeuvre de la première phase du plan de Trump pour Gaza.

Netanyahu avait ordonné des attaques de drones contre des bateaux de la flottille pour Gaza au large de la Tunisie en septembre, selon CBS News.

Le Forum des familles d'otages israéliens a appelé Netanyahu à « entamer immédiatement des négociations rapides et efficaces » sur le sort des otages.