Les coulisses de l’entretien Aoun-Raad racontées par le Hezbollah

Le président de la République Joseph Aoun et le chef du bloc parlementaire du Hezbollah, Mohammad Raad, à Baabda, le 2 octobre 2025. Photo tirée du compte X de la présidence
Mohammad Raad s’est rendu jeudi à Baabda pour un entretien avec Joseph Aoun. La nouvelle a de quoi faire couler de l’encre, d’autant qu’il s’agit de la première rencontre entre le président de la République et le chef du bloc parlementaire du parti chiite depuis la décision de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, prise lors du Conseil des ministres du 5 août. C’était donc une opportunité pour les deux parties de redynamiser les contacts après une brève période de froid. Il n’empêche que la démarche tire toute son importance de son timing, M. Raad ayant été reçu à Baabda à l’heure où le torchon brûle entre le Hezbollah et le Premier ministre, Nawaf Salam, dont le cabinet devrait se réunir lundi pour accorder audience au chef de l’armée Rodolphe Haykal pour un premier bilan de l’action de l’institution militaire en matière...
