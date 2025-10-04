Les coulisses de l’entretien Aoun-Raad racontées par le Hezbollah

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Mohammad Raad s’est rendu jeudi à Baabda pour un entretien avec Joseph Aoun. La nouvelle a de quoi faire couler de l’encre, d’autant qu’il s’agit de la première rencontre entre le président de la République et le chef du bloc parlementaire du parti chiite depuis la décision de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, prise lors du Conseil des ministres du 5 août. C’était donc une opportunité pour les deux parties de redynamiser les contacts après une brève période de froid. Il n’empêche que la démarche tire toute son importance de son timing, M. Raad ayant été reçu à Baabda à l’heure où le torchon brûle entre le Hezbollah et le Premier ministre, Nawaf Salam, dont le cabinet devrait se réunir lundi pour accorder audience au chef de l’armée Rodolphe Haykal pour un premier bilan de l’action de l’institution militaire en matière...

Mohammad Raad s’est rendu jeudi à Baabda pour un entretien avec Joseph Aoun. La nouvelle a de quoi faire couler de l’encre, d’autant qu’il s’agit de la première rencontre entre le président de la République et le chef du bloc parlementaire du parti chiite depuis la décision de consacrer le monopole des armes aux mains de l’État, prise lors du Conseil des ministres du 5 août. C’était donc une opportunité pour les deux parties de redynamiser les contacts après une brève période de froid. Il n’empêche que la démarche tire toute son importance de son timing, M. Raad ayant été reçu à Baabda à l’heure où le torchon brûle entre le Hezbollah et le Premier ministre, Nawaf Salam, dont le cabinet devrait se réunir lundi pour accorder audience au chef de l’armée Rodolphe Haykal pour un premier bilan de...

Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte