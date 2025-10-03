Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Gaza

Au moins 63 Palestiniens tués par les attaques israéliennes contre Gaza ces dernières 24 heures


L'OLJ / le 03 octobre 2025 à 15h34

Au moins 63 Palestiniens tués par les attaques israéliennes contre Gaza ces dernières 24 heures

Des ambulances transportant des bébés prématurés évacués de l'hôpital international al-Helou pour recevoir des soins médicaux supplémentaires dans des hôpitaux du sud de l'enclave, au milieu d'une opération militaire israélienne à Gaza-ville, le 3 octobre 2025. Photo Ibrahim Hajjaj/Reuters

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé qu'au moins 63 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ces dernières 24 heures, selon un communiqué publié à 14h30 (heure locale), précisant que 227 autres personnes ont été blessées par les bombardements israéliens s'étant abattu sur l'enclave au cours de la journée écoulée.

Cela porte le bilan total officiel des victimes de l'offensive israélienne contre l’enclave à au moins 66 288 morts et 169 165 blessés depuis le 7 octobre 2023, a indiqué le ministère.

Le nombre réel de victimes est probablement bien plus élevé, étant donné que des milliers de corps de disparus présumés, ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits, demeurent introuvables, selon les autorités de Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé qu'au moins 63 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ces dernières 24 heures, selon un communiqué publié à 14h30 (heure locale), précisant que 227 autres personnes ont été blessées par les bombardements israéliens s'étant abattu sur l'enclave au cours de la journée écoulée.

Cela porte le bilan total officiel des victimes de l'offensive israélienne contre l’enclave à au moins 66 288 morts et 169 165 blessés depuis le 7 octobre 2023, a indiqué le ministère.

Le nombre réel de victimes est probablement bien plus élevé, étant donné que des milliers de corps de disparus présumés, ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits, demeurent introuvables, selon les autorités de Gaza.

Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés