Au moins 63 Palestiniens tués par les attaques israéliennes contre Gaza ces dernières 24 heures

Le ministère de la Santé de Gaza a annoncé qu'au moins 63 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne ces dernières 24 heures, selon un communiqué publié à 14h30 (heure locale), précisant que 227 autres personnes ont été blessées par les bombardements israéliens s'étant abattu sur l'enclave au cours de la journée écoulée.

Cela porte le bilan total officiel des victimes de l'offensive israélienne contre l’enclave à au moins 66 288 morts et 169 165 blessés depuis le 7 octobre 2023, a indiqué le ministère.

Le nombre réel de victimes est probablement bien plus élevé, étant donné que des milliers de corps de disparus présumés, ensevelis sous les décombres des bâtiments détruits, demeurent introuvables, selon les autorités de Gaza.