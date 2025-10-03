Le plan en 20 points de Trump pour Gaza « n'est pas le nôtre », affirme le ministre pakistanais des AE

Le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, a affirmé vendredi que le plan en 20 points présenté cette semaine par le président américain Donald Trump, dans le cadre de son initiative pour mettre fin à la guerre dans la bande Gaza, n’est pas conforme au projet qui lui avait été précédemment soumis.

Le chef de la diplomatie pakistanaise a précisé que des « modifications ont été apportées à ce plan », dans une déclaration devant les parlementaires pakistanais, a rapport » Reuters. « J'ai clairement indiqué que ces 20 points rendus publics par Trump ne sont pas les nôtres. J'affirme que des modifications ont été apportées au projet que nous avions », a-t-il déclaré.

Donald Trump s’était félicité du fait qu’un groupe de pays arabes et musulmans, dont les États du Golfe, le Pakistan ou encore l’Indonésie, avait soutenu ce plan en début de semaine.

Si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a affirmé publiquement le soutenir, mardi lors d'une conférence de presse conjointe avec Donald Trump, il a également déclaré dans une vidéo en hébreu publiée le même jour sur son compte X « qu’il n’y aura pas d’État palestinien » et que l’armée israélienne restera déployée « dans la majeure partie de la bande de Gaza », contrairement aux dispositions de ce même plan.