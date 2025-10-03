Le Hamas a encore besoin de temps pour étudier le plan de Trump sur Gaza, selon un responsable du mouvement | En direct

Le Hamas a encore besoin de temps pour étudier le plan de Trump sur Gaza, selon un responsable du mouvement cité par l'AFP.
L'armée israélienne affirme avoir frappé un site utilisé par le Hezbollah pour « gérer les systèmes de tir et de défense »
L'armée israélienne a affirmé avoir mené une attaque à l'aube contre un site utilisé par le Hezbollah à Jabal el-Chakif pour « gérer les systèmes de tir et de défense »
« L'armée israélienne a lancé une attaque contre un site utilisé pour gérer les systèmes de tir et de défense du Hezbollah terroriste dans la région de Jabal al-Chakif, dans le sud du Liban, où des activités terroristes ont été observées », a écrit sur X le porte-parole de l'armée Avichay Adraee. « Les raids ont visé des moyens de combat, des bâtiments militaires et des infrastructures souterraines », a-t-il ajouté.
Toujours au Liban-Sud, un drone israélien a largué ce matin une bombe sonore près d'un pêcheur sur la plage de Naqoura, et sur le village de Dhaïra (Tyr).
Le point sur la situation au Liban-Sud
Des avions de guerre israéliens ont mené près de 5h plus de cinq raids sur les hauteurs dites de 'Ali Taher', face à Nabatiyé el-Faouqa, selon notre correspondant au Liban-Sud.
Au moins dix missiles ont été tirés, provoquant une forte explosion et un incendie de forêt. Les vitres de nombreuses maisons et commerces ont été brisées, et la route de Kfar Tebnit ainsi que le pont de Khardali ont été bloqués.
Des drones israéliens ont par ailleurs survolé à basse altitude des villages de Nabatiyé et Zahrani, ainsi que la ville de Saïda.
Un dernier bateau pour Gaza encore en route après des dizaines d'interceptions par la marine israélienne
Un dernier bateau de la flotile internationale d'aide pour Gaza poursuit sa route tôt ce matin, selon les organisateurs, après l'interception illégale d'une quarantaine d'embarcations par Israël qui se prépare à expulser les militants propalestiniens voyageant à bord. « Le Marinette navigue toujours », a indiqué la flotile jeudi soir sur les réseaux sociaux, ajoutant s'attendre à une interception prochaine. « Il sait ce qui l'attend », précise l'organisation.
Le bateau se trouvait à environ 150 km des côtes de Gaza à 01h50 GMT, selon la géolocalisation partagée sur le site de la flotile. « S'il s'approche, sa tentative d'entrer dans une zone de combat active et de briser le blocus sera également empêchée », avait précisé jeudi le ministère israélien des Affaires étrangères.
Bonjour et bienvenue sur notre couverture en direct de la situation au Moyen-Orient, en attente depuis lundi soir à la réponse que doit faire le Hamas à la proposition d'un « plan de paix » du président américain Donald Trump, pour une trêve dans la guerre de Gaza.
Nous suivrons dans ce direct les développements dans la région, à Gaza et en Cisjordanie occupée, ainsi qu'au Liban, qui continue d'être frappé quasiment quotidiennement par Israël malgré la trêve, en Syrie, en Iran ou encore en mer Rouge.
