La mission de l'ONU au Liban affirme que l'armée israélienne a largué des grenades à proximité des Casques bleus 

La mission de maintien de la paix des Nations unies dans le sud du Liban (Finul) a affirmé vendredi que l'armée israélienne avait largué la veille des grenades à proximité de ses Casques bleus, appelant à cesser de telles attaques.

« Hier, l'armée israélienne a lancé des grenades près des soldats de la paix qui travaillaient aux côtés des soldats libanais pour assurer la sécurité des travailleurs civils », à Maroun el-Ras, dans le sud du Liban, a déclaré la Finul dans un communiqué, précisant qu'aucune victime n'était à déplorer.

Le communiqué exhorte l'armée israélienne « à cesser ses attaques contre ou à proximité des soldats de la paix, des civils et des soldats libanais (...) et à nous permettre d'accomplir notre mission sans entrave ».