Dernières Infos - Israël

Netanyahu félicite la marine israélienne d'avoir intercepté la flottille pour Gaza


AFP / le 02 octobre 2025 à 21h03

Cette capture d'écran tirée d'une diffusion en direct réalisée le 2 octobre 2025 par la Flottille mondiale Sumud montre des soldats de la marine israélienne (en haut) montant à bord du navire « Oxygono », l'un des bateaux de la flottille Sumud, dans le but de briser le blocus israélien de la bande de Gaza. Photo AFP PHOTO / GLOBAL SUMUD FLOTILLA »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a salué jeudi les forces navales israéliennes pour leur interception d'une une flottille internationale qui cherchait à briser le blocus maritime israélien de la bande de Gaza.

« Je félicite les soldats et les commandants de la marine qui ont accompli leur mission pendant Yom Kippour de la manière la plus professionnelle et efficace », a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué. « Leur action importante a empêché des dizaines de navires d'entrer dans la zone de guerre et a repoussé une campagne de délégitimation contre Israël ».

