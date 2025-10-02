L'Egypte ne voit « aucun rôle » pour le Hamas dans l'avenir de Gaza

Le Hamas « n'a aucun rôle » dans l'avenir de Gaza, a affirmé mercredi le ministre des Affaires étrangères égyptien, Badr Abdelatty, dont le pays joue le rôle de médiateur dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

« Il y a un accord total entre nous, en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, et même parmi les membres du Hamas eux-mêmes. Ils comprennent très bien qu'ils n'ont aucun rôle pour le lendemain, et c'est un fait », a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée à Paris, alors que le Hamas doit toujours donner sa réponse au plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit.