Plan de paix de Trump

L'Egypte ne voit « aucun rôle » pour le Hamas dans l'avenir de Gaza


AFP / le 02 octobre 2025 à 21h06

Des nuages de fumée s'élèvent après une frappe israélienne à Gaza, le 2 octobre 2025, photographiée depuis Nuseirat, dans le centre de Gaza, alors que le conflit entre Israël et le groupe militant palestinien Hamas se poursuit. Photo AFP/OMAR AL-QATTAA

Le Hamas « n'a aucun rôle » dans l'avenir de Gaza, a affirmé mercredi le ministre des Affaires étrangères égyptien, Badr Abdelatty, dont le pays joue le rôle de médiateur dans la guerre entre Israël et le mouvement islamiste palestinien.

« Il y a un accord total entre nous, en tant qu'Arabes, en tant que musulmans, et même parmi les membres du Hamas eux-mêmes. Ils comprennent très bien qu'ils n'ont aucun rôle pour le lendemain, et c'est un fait », a-t-il déclaré lors d'une conférence organisée à Paris, alors que le Hamas doit toujours donner sa réponse au plan de Donald Trump pour mettre fin au conflit.

