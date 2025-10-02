Le plan Trump pour Gaza, prélude à une escalade militaire israélienne contre le Liban ?

Depuis que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a approuvé lundi le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, la presse libanaise rapporte ces derniers jours que, dès la fin du conflit dans l'enclave palestinienne, Israël tournerait son attention vers le Liban et reprendrait sa guerre contre le Hezbollah.Le Hamas n'a pas encore officiellement répondu au plan américain en 20 points, et certains experts pointent des divisions internes au sein du mouvement islamiste palestinien. Un responsable du Hamas, cité anonymement par la BBC mercredi, a déclaré que le groupe comptait rejeter le plan, tandis que d'autres ont indiqué que l'organisation pourrait en réalité l'approuver.Si le mouvement accepte le plan et que celui-ci est appliqué, « Israël irait...

