Le plan Trump pour Gaza, prélude à une escalade militaire israélienne contre le Liban ?
Les craintes d'un tel scénario étaient déjà croissantes, notamment après les derniers propos de l'émissaire américain Tom Barrack et du sénateur US Lindsey Graham.
L'Orient Today / Par Malek Jadah,
le 02 octobre 2025 à 16h01
Frappe aérienne israélienne visant la banlieue sud de Beyrouth, le 14 novembre 2024. Photo d'archives Mohammad Yassine/L'Orient Today
Depuis que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a approuvé lundi le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, la presse libanaise rapporte ces derniers jours que, dès la fin du conflit dans l'enclave palestinienne, Israël tournerait son attention vers le Liban et reprendrait sa guerre contre le Hezbollah.Le Hamas n'a pas encore officiellement répondu au plan américain en 20 points, et certains experts pointent des divisions internes au sein du mouvement islamiste palestinien. Un responsable du Hamas, cité anonymement par la BBC mercredi, a déclaré que le groupe comptait rejeter le plan, tandis que d'autres ont indiqué que l'organisation pourrait en réalité l'approuver.Si le mouvement accepte le plan et que celui-ci est appliqué, « Israël irait directement en guerre...
