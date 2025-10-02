Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Le plan Trump pour Gaza, prélude à une escalade militaire israélienne contre le Liban ?

Les craintes d'un tel scénario étaient déjà croissantes, notamment après les derniers propos de l'émissaire américain Tom Barrack et du sénateur US Lindsey Graham.

L'Orient Today / Par Malek Jadah, le 02 octobre 2025 à 16h01

Le plan Trump pour Gaza, prélude à une escalade militaire israélienne contre le Liban ?

Frappe aérienne israélienne visant la banlieue sud de Beyrouth, le 14 novembre 2024. Photo d'archives Mohammad Yassine/L'Orient Today

Depuis que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a approuvé lundi le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, la presse libanaise rapporte ces derniers jours que, dès la fin du conflit dans l'enclave palestinienne, Israël tournerait son attention vers le Liban et reprendrait sa guerre contre le Hezbollah.Le Hamas n'a pas encore officiellement répondu au plan américain en 20 points, et certains experts pointent des divisions internes au sein du mouvement islamiste palestinien. Un responsable du Hamas, cité anonymement par la BBC mercredi, a déclaré que le groupe comptait rejeter le plan, tandis que d'autres ont indiqué que l'organisation pourrait en réalité l'approuver.Si le mouvement accepte le plan et que celui-ci est appliqué, « Israël irait directement en guerre...
Depuis que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a approuvé lundi le plan du président américain Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, la presse libanaise rapporte ces derniers jours que, dès la fin du conflit dans l'enclave palestinienne, Israël tournerait son attention vers le Liban et reprendrait sa guerre contre le Hezbollah.Le Hamas n'a pas encore officiellement répondu au plan américain en 20 points, et certains experts pointent des divisions internes au sein du mouvement islamiste palestinien. Un responsable du Hamas, cité anonymement par la BBC mercredi, a déclaré que le groupe comptait rejeter le plan, tandis que d'autres ont indiqué que l'organisation pourrait en réalité l'approuver.Si le mouvement accepte le plan et que celui-ci est appliqué, « Israël irait...
commentaires (0) Commenter
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (0)

Retour en haut