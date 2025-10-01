Menu
La Marine israélienne a sommé la flottille pour Gaza de changer de cap


AFP / le 01 octobre 2025 à 21h44

La Marine israélienne a sommé mercredi soir les bateaux de la flottille pour Gaza de changer de cap, a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien alors que les navires font route en mer Méditerranée au large de l'Egypte et s'approchent des côtes de Gaza.

"La Marine israélienne a pris contact avec la flottille Hamas-Sumud et leur a demandé de changer de cap", écrit le ministère sur X.

"Israël a informé la flottille qu'elle approche d'une zone de combat active et qu'elle viole un blocus naval légal. Israël a réitéré l'offre de transférer toute aide de manière pacifique par des canaux sécurisés vers Gaza", ajoute le message.

© Agence France-Presse

