Amies,

Amies de l’enfance, amies de longue date,

Séparées à cause de la guerre et de la situation dans le pays.

Chacune ayant continué ses études universitaires à l’étranger,

Chacune dans un pays, un continent.

On s’est perdues de vue, perdues de contact.

Puis un jour, comme le hasard l’a voulu, assises au bord d’une piscine,

Dans ce beau pays qui est le nôtre,

Qui, malgré les séparations, voyages, éloignements, déchirements qui le caractérisent et dont les familles souffrent souvent en silence,

Les retrouvailles sont toujours là au rendez-vous

Nous surprenant à tout moment.

On s’est revues, bien sûr, reconnues, parlées comme si jamais séparées. Nous avons échangé nos numéros qu’on a bien gardés.

Le contact s’est rétabli.

Mon amie, un jour j’ai eu besoin de tes précieux conseils que tu m’as généreusement donnés.

Présente, tu as répondu, après toutes ces années passées,

Grandement, j’apprécie et te dis que je suis et serai toujours présente aussi maintenant et à l’avenir malgré les distances et les décalages entre les deux mondes où l’on vit.

L’amitié n’a pas de prix ni de temps.

Valeur sûre, richesse inestimable,

Elle naît d’un sentiment sincère et profond,

Et reste à jamais gravée et ancrée en nous.

L’amitié, perle rare, joyau précieux qui perdure et se renforce au fil du temps.

Psychologue clinicienne

