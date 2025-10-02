Une grande expo du livre pour marquer les 150 ans de l’USJ

À l’occasion de son 150e anniversaire, l’Université Saint-Joseph de Beyrouth (USJ) organise, du 2 au 4 octobre, une expo du livre sur son campus des sciences humaines (rue de Damas).

Porté par les éditions de l’USJ en collaboration avec l’Opération 7e jour, l’événement réunit maisons d’éditions, librairies et plateformes de vente en ligne. Au programme : tables rondes sur la place de la publication dans la carrière des chercheurs, l’impact de la lecture, ainsi que plusieurs séances de signatures d’auteurs tels que Nour Zein, Armand Pharès, Georges Haddad, Antoine Yazbeck et Lela Chikhani.

L’exposition est ouverte au public de 11h à 19h.