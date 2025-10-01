« Qui est Ali Berro ? » La réponse de Nawaf Salam à la provocation

Après la diffusion d’informations selon lesquelles la justice pourrait convoquer le journaliste de la chaîne al-Manar Ali Berro à la demande du Premier ministre, un proche de Nawaf Salam a indiqué qu’interrogé sur le sujet, le chef du gouvernement aurait simplement répondu : « Qui est Ali Berro ? », rapportent plusieurs médias locaux et régionaux.

Le journaliste avait publié, le 25 septembre, depuis le Rocher de Raouché à Beyrouth à l’occasion de la commémoration du décès du secrétaire général du Hezbollah Hassan Nasrallah, une vidéo dans laquelle il profère des insultes à l’encontre de Nawaf Salam. Dans cette vidéo, Wafic Safa, responsable de l’unité de liaison et de coordination au sein du parti chiite, apparaît à ses côtés, en train de rire. Ali Berro déclare notamment : « Nawaf, le hajj (Wafic) te passe le bonjour et te dit : On va l’allumer, Nawaf, et on va t’éteindre ».

Le journaliste poursuit en commentant la grotte illuminée : « Et voilà, Nawaf, on l’a illuminée, malgré toi et malgré ton maître Yazid », faisant référence au prince saoudien et émissaire au Liban, Yazid ben Farhan. Il ajoute : « Même après son martyre, son doigt t’a brisé la tête, t’a brisé la nuque, et a brisé ta décision », en parlant de Hassan Nasrallah.

Il y a deux jours, Ali Berro avait également publié une autre vidéo sur ses réseaux sociaux, se filmant devant le Sérail : « Il paraît que tu veux m’arrêter. Je me suis dit : c’est un homme d’un certain âge, je suis venu moi-même (...) il paraît que tu es fâché… alors ce n’est que partie remise », lance-t-il.

Le procureur général près la Cour de cassation, Jamal Hajjar, a émis mercredi des avis de recherche et d’enquête contre deux individus pour avoir projeté, la semaine dernière, les images de Hassan Nasrallah et de son successeur Hachem Safieddine, sur la Grotte aux pigeons de Raouché. L’événement avait eu lieu en violation d’une décision administrative du mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud, qui avait limité le nombre de participants et interdit toute projection lumineuse des portraits des responsables du Hezbollah. Après cette infraction, M. Salam avait affirmé avoir demandé aux services concernés « d’arrêter les responsables ».