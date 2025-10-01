Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

La municipalité de Bourj Hammoud dément la présence d’explosifs dans le quartier


L'OLJ / le 01 octobre 2025 à 18h15

La municipalité de Bourj Hammoud dément la présence d’explosifs dans le quartier

Une vue du quartier arménien de Bourj Hammoud, à Beyrouth, le 14 mars 2025. Photo L’Orient-Le Jour

La municipalité de Bourj Hammoud (à l’est de Beyrouth) a démenti mercredi la présence d’explosifs dans ce quartier, quatre jours après une annonce de la Sécurité de l’État qui avait fait état de la saisie de « trois obus d’artillerie de calibre 120 mm » dans un bâtiment, et précisé qu'ils avaient en fait été découverts « en dehors de Bourj Hammoud ».

Samedi, la Sécurité de l’État avait indiqué que ses équipes avaient saisi « trois obus d’artillerie de calibre 120 mm » dans un bâtiment situé dans le quartier de Bourj Hammoud, soulignant qu’ils n’avaient pas de charge explosive et que l’un d’eux portait des inscriptions en hébreu. La patrouille qui a effectué cette descente a par la suite laissé opérer l'unité spéciale de déminage de l’armée libanaise, qui a procédé à leur évacuation du site où ils étaient stockés. Aucune information n'a été fournie sur d'éventuelles arrestations à la suite de cette découverte.

« Le phénomène de diffusion d’informations et de rumeurs par diverses parties et individus sur les réseaux sociaux s’est intensifié ces derniers temps », a déploré la municipalité, accusant certains utilisateurs de relayer des nouvelles «non vérifiées», sans contrôler les faits ni s’assurer de leur exactitude « auprès de sources fiables et informées ».

La municipalité a averti que la propagation de fausses informations risquait de « semer la panique parmi les habitants, de déstabiliser la sécurité et de nuire à l’activité économique ». Elle a enfin indiqué qu’elle n’hésiterait pas à engager des poursuites judiciaires contre ceux qui « portent atteinte, intentionnellement ou non, au quartier et à ses habitants, tant sur le plan moral que matériel ».

La municipalité de Bourj Hammoud (à l’est de Beyrouth) a démenti mercredi la présence d’explosifs dans ce quartier, quatre jours après une annonce de la Sécurité de l’État qui avait fait état de la saisie de « trois obus d’artillerie de calibre 120 mm » dans un bâtiment, et précisé qu'ils avaient en fait été découverts « en dehors de Bourj Hammoud ».Samedi, la Sécurité de l’État avait indiqué que ses équipes avaient saisi « trois obus d’artillerie de calibre 120 mm » dans un bâtiment situé dans le quartier de Bourj Hammoud, soulignant qu’ils n’avaient pas de charge explosive et que l’un d’eux portait des inscriptions en hébreu. La patrouille qui a effectué cette descente a par la suite laissé opérer l'unité spéciale de déminage de l’armée libanaise, qui a procédé à leur...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés