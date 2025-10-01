La municipalité de Bourj Hammoud dément la présence d’explosifs dans le quartier

La municipalité de Bourj Hammoud (à l’est de Beyrouth) a démenti mercredi la présence d’explosifs dans ce quartier, quatre jours après une annonce de la Sécurité de l’État qui avait fait état de la saisie de « trois obus d’artillerie de calibre 120 mm » dans un bâtiment, et précisé qu'ils avaient en fait été découverts « en dehors de Bourj Hammoud ».

Samedi, la Sécurité de l’État avait indiqué que ses équipes avaient saisi « trois obus d’artillerie de calibre 120 mm » dans un bâtiment situé dans le quartier de Bourj Hammoud, soulignant qu’ils n’avaient pas de charge explosive et que l’un d’eux portait des inscriptions en hébreu. La patrouille qui a effectué cette descente a par la suite laissé opérer l'unité spéciale de déminage de l’armée libanaise, qui a procédé à leur évacuation du site où ils étaient stockés. Aucune information n'a été fournie sur d'éventuelles arrestations à la suite de cette découverte.

« Le phénomène de diffusion d’informations et de rumeurs par diverses parties et individus sur les réseaux sociaux s’est intensifié ces derniers temps », a déploré la municipalité, accusant certains utilisateurs de relayer des nouvelles «non vérifiées», sans contrôler les faits ni s’assurer de leur exactitude « auprès de sources fiables et informées ».

La municipalité a averti que la propagation de fausses informations risquait de « semer la panique parmi les habitants, de déstabiliser la sécurité et de nuire à l’activité économique ». Elle a enfin indiqué qu’elle n’hésiterait pas à engager des poursuites judiciaires contre ceux qui « portent atteinte, intentionnellement ou non, au quartier et à ses habitants, tant sur le plan moral que matériel ».