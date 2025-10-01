Le groupe médiatique vénézuélien Telesur prévoit d’ouvrir son bureau régional à Beyrouth

Le groupe médiatique vénézuélien Telesur (Nueva Televisión del Sur C.A.), qui exploite une chaîne de télévision diffusée également par satellite ainsi qu’une agence de presse du même nom, prévoit d’ouvrir son bureau régional à Beyrouth, a annoncé mercredi le ministre de l’Information, Paul Morcos, rapporte l’Agence nationale d’information (Ani, officielle).

Le ministre s’exprimait à l’issue d’une réunion au ministère avec le nouvel ambassadeur du Venezuela au Liban, José Gregorio Biomorgi Muzattiz, arrivé en septembre à Beyrouth. « Ils relocalisent leur bureau régional, qui était en Syrie », a-t-il précisé à L’Orient-Le Jour.

Lors de son point presse suivant la rencontre, Paul Morcos a indiqué avoir « facilité les démarches au sein des départements compétents du ministère de l’Information afin de réorganiser le statut juridique de Telesur ». Le processus est « engagé », a-t-il ajouté, sans fournir plus de détails sur un calendrier potentiel. « L’ambassadeur m’a promis de s’employer à établir de nouveaux ponts de coopération entre le Venezuela et le Liban, et de soutenir les médias libanais », a conclu le ministre.

Pour sa part, l’ambassadeur vénézuélien a assuré que Telesur, fondée en 2005 et qui s’est donné pour mission de proposer une alternative teintée de bolivarisme, une forme de nationalisme, aux grands médias occidentaux, « veillera à donner une image claire de ce qui se passe au Liban, puis dans l’ensemble du Moyen-Orient et en Amérique latine ». Il a également souligné que la coopération dans les domaines culturel et médiatique entre le Liban et le Venezuela n’était « pas au même niveau » que le rôle de la très importante communauté libanaise au Venezuela, assurant qu’il existait une volonté de changer cette situation.

La diaspora libanaise est réputée nombreuse dans ce pays d’Amérique latine, qui détient les plus grandes réserves de pétrole prouvées dans le monde et dont le régime, dirigé par Nicolás Maduro, successeur de Hugo Chávez, révolutionnaire néo-populiste, est dans le collimateur de Washington depuis des années. Les estimations sur leur nombre, qui circulent dans la presse, tournent autour de 300 000 personnes d’origine libanaise vivant au Venezuela.

Telesur a été fondée par le journaliste uruguayen Aram Aharonian et financée par les gouvernements vénézuélien (actionnaire majoritaire au moment de la création du groupe), argentin, cubain et uruguayen. Son siège est à Caracas et le groupe est présidé par Patricia Villegas Marin, qui fait partie de ses fondateurs. La chaîne de télévision, qui propose des programmes d’information et culturels, diffuse en espagnol et en anglais dans les Amériques, mais aussi dans certains pays d’Europe, d’Afrique et d’Asie, selon les informations publiées sur son site officiel.