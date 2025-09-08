« Ana Sooria », une nouvelle chaîne syrienne qui diffuse depuis Studiovision au Liban

« Ana Sooria », ou « Je suis la Syrie ». C’est le nom d’une nouvelle chaîne de télévision syrienne lancée mi-juillet et qui est sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux ces derniers jours. La cause ? Le fait qu’elle diffuse depuis les studios de Studiovision au Liban, la société de production de la chaîne de télé libanaise MTV. Selon certains internautes, la MTV, connue pour son opposition à l’ancien régime syrien des Assad et pour ses critiques à l’égard des réfugiés syriens au Liban, finance également Ana Sooria. Toutefois, L’Orient Today n’a pas pu confirmer cette information de manière indépendante.

Ce que l’on sait sur Ana Sooria

Fondée par un groupe d’« intellectuels et d’hommes d’affaires » syriens, la télé se décrit comme une « chaîne de divertissement moderne proposant des contenus culturels et interactifs ». Elle compte actuellement environ 29 700 abonnés sur Instagram et 5 500 sur Facebook.

Selon un synopsis officiel obtenu par notre publication, Ana Sooria « diffuse depuis le studio Studiovision » au Liban, sans toutefois préciser si la MTV ou Studiovision financent la chaîne. Le document indique également qu’Ana Sooria « rassemble des présentateurs syriens jeunes et éduqués et se concentre sur des sujets sociaux et éducatifs et reflète tout ce qui se passe actuellement en Syrie dans ces domaines ». Il souligne que la chaîne « diffuse quotidiennement une émission matinale en direct qui couvre tous les aspects de la vie culturelle et sociale en Syrie ».

Ana Sooria couvre également les événements majeurs qui se déroulent en Syrie grâce à ses correspondants et reporters dans différentes régions, tels que les résultats officiels des examens, la Foire internationale de Damas et d’autres événements nationaux. De plus, elle diffuse une variété de programmes, notamment une rubrique culinaire présentant des plats syriens, arabes et internationaux, des interviews en studio avec des invités syriens présentant leurs derniers travaux, une rubrique horoscope, les temps forts de la scène artistique et une rubrique de commentaires sarcastiques, entre autres.

Malgré une couverture politique très limitée, elle propose parfois des critiques modérées de l’actualité syrienne, notamment sur les crises de l’électricité et de l’eau dans le pays. La chaîne affirme que sa mission principale est de « refléter la réalité authentique et magnifique de la scène et du peuple syriens, éduqués, dynamiques et désireux de prospérer ».

« Affiliée à MTV »

Lors du lancement de la chaîne il y a environ un mois et demi, le quotidien libanais pro-Hezbollah al-Akhbar écrivait que « des journalistes syriens ont diffusé des photos prises devant le bâtiment de la MTV à Beyrouth, accompagnées de références au lancement d’Ana Sooria dans les studios de la MTV dans la ville de Naccache (caza du Metn) ». Contactée par notre publication, la MTV a refusé de commenter cette affaire. De son côté, le ministère syrien de l’Information, qui a reçu une série de questions de la part de L’Orient Today, n’avait toujours pas répondu au moment de la publication de l’article.

Omar Madaniyah, un activiste syrien dans le milieu des médias, est allé jusqu’à qualifier Ana Sooria de chaîne libanaise. Dans un message publié lundi sur X, qui a été vu plus de 165 000 fois, il affirme qu’Ana Sooria est affiliée à la MTV qui avait l’habitude « d’inciter à la haine contre les réfugiés syriens » au Liban. Ces dernières années, et même avant la chute du régime Assad en décembre 2024, la MTV appelait régulièrement au retour des réfugiés syriens au Liban vers la Syrie. La chaîne a même diffusé l’année dernière une publicité appelant la population à « réparer les dégâts causés par les déplacés syriens ».

Omar al-Hariri, journaliste syrien de Deraa, a fait écho aux commentaires de Omar Madaniyah en écrivant : « La chaîne est financée par les mêmes personnes qui financent la MTV... Quelle audace ! Ils se font même appeler Ana Sooria. »