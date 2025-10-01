Menu
Dernières Infos - Frappes israéliennes au Qatar

Les États-Unis s'engagent à garantir la sécurité du pays, rapporte la Maison Blanche


AFP / le 01 octobre 2025 à 16h27

Un Marine américain monte la garde devant l’aile Ouest de la Maison-Blanche, à Washington, DC, le 30 septembre 2025. Photo AFP/ BRENDAN SMIALOWSKI.

Les États-Unis se sont engagés à fournir des garanties de sécurité au Qatar, allié de Washington, qui a vu Israël mener des frappes aériennes contre son territoire en septembre, selon un décret présidentiel publié par la Maison Blanche.

« La politique des États-Unis consiste à garantir la sécurité et l'intégrité territoriale de l'État du Qatar contre toute attaque extérieure », selon le décret exécutif signé par Donald Trump, et daté de lundi. 

