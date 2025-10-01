Les États-Unis s'engagent à garantir la sécurité du pays, rapporte la Maison Blanche

Les États-Unis se sont engagés à fournir des garanties de sécurité au Qatar, allié de Washington, qui a vu Israël mener des frappes aériennes contre son territoire en septembre, selon un décret présidentiel publié par la Maison Blanche.

« La politique des États-Unis consiste à garantir la sécurité et l'intégrité territoriale de l'État du Qatar contre toute attaque extérieure », selon le décret exécutif signé par Donald Trump, et daté de lundi.