Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Éclairage

Les freins à l’intégration du Hezbollah à l’État : entre mémoire collective, dépendance et idéologie

Traumatisée par la guerre et otage d'un passé où elle était marginalisée, la communauté chiite reste méfiante de l'État.

Par Jeanine JALKH, le 14 octobre 2025 à 11h57

Les freins à l’intégration du Hezbollah à l’État : entre mémoire collective, dépendance et idéologie

La photo de Hassan Nasrallah à la place du Cèdre figurant au centre du drapeau libanais, en septembre 2025 à Beyrouth. Photo Mohammad Yassine

L'intégration du Hezbollah à l'État est le principal enjeu de la période actuelle puisque tant le président Joseph Aoun que le Premier ministre, Nawaf Salam, plaident pour le monopole des armes. Même le président du Parlement, Nabih Berry, affirme aussi être favorable à ce chantier. Mais le principal concerné semble réticent... Pourtant, le parti a été affaibli par le contrecoup du front de soutien au Hamas, qui a profondément affecté sa base populaire. Si cela peut s'expliquer en grande partie par des facteurs externes – le refus de l'Iran, le manque de coopération d'Israël – force est de constater que des facteurs internes jouent également un rôle dans la méfiance du Hezbollah (voire de la communauté chiite) envers l'État.Une communauté « violée »Cette méfiance s’explique en partie par des facteurs...
L'intégration du Hezbollah à l'État est le principal enjeu de la période actuelle puisque tant le président Joseph Aoun que le Premier ministre, Nawaf Salam, plaident pour le monopole des armes. Même le président du Parlement, Nabih Berry, affirme aussi être favorable à ce chantier. Mais le principal concerné semble réticent... Pourtant, le parti a été affaibli par le contrecoup du front de soutien au Hamas, qui a profondément affecté sa base populaire. Si cela peut s'expliquer en grande partie par des facteurs externes – le refus de l'Iran, le manque de coopération d'Israël – force est de constater que des facteurs internes jouent également un rôle dans la méfiance du Hezbollah (voire de la communauté chiite) envers l'État.Une communauté « violée »Cette méfiance s’explique en...
commentaires (1)

Quand Israel va annexer le sud du Liban le Hezbollah est fini

Eleni Caridopoulou

12 h 46, le 14 octobre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • Quand Israel va annexer le sud du Liban le Hezbollah est fini

    Eleni Caridopoulou

    12 h 46, le 14 octobre 2025

Retour en haut