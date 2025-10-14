Les freins à l’intégration du Hezbollah à l’État : entre mémoire collective, dépendance et idéologie

L'intégration du Hezbollah à l'État est le principal enjeu de la période actuelle puisque tant le président Joseph Aoun que le Premier ministre, Nawaf Salam, plaident pour le monopole des armes. Même le président du Parlement, Nabih Berry, affirme aussi être favorable à ce chantier. Mais le principal concerné semble réticent... Pourtant, le parti a été affaibli par le contrecoup du front de soutien au Hamas, qui a profondément affecté sa base populaire. Si cela peut s'expliquer en grande partie par des facteurs externes – le refus de l'Iran, le manque de coopération d'Israël – force est de constater que des facteurs internes jouent également un rôle dans la méfiance du Hezbollah (voire de la communauté chiite) envers l'État.Une communauté « violée »Cette méfiance s’explique en...

