Katz affirme que l'armée israélienne « coupe Gaza entre le nord et le sud » et appelle les habitants à fuir
L'OLJ /
le 01 octobre 2025 à 14h53
Un garçon palestinien dans les décombres d'une école de l'Unrwa détruite par un bombardement israélien à Gaza-Ville le 1e octobre 2025. Photo
REUTERS/Ebrahim Hajjaj
L’armée israélienne est en train de couper la bande de Gaza en deux et de mettre Gaza-ville sous siège, a déclaré mercredi le ministre de la Défense, Israel Katz, dans un communiqué cité par les médias israéliens. Il a ajouté que ceux qui restent dans la ville sont « des terroristes et des partisans du terrorisme ».
« Les forces (israéliennes) achèvent actuellement la prise du corridor de Netzarim jusqu’à la côte ouest de Gaza, coupant Gaza entre le nord et le sud », a écrit M. Katz. « Cela resserrera le siège autour de Gaza-ville, et toute personne qui s’en déplacera vers le Sud sera obligée de passer par des points de contrôle de l’armée israélienne», a-t-il poursuivi, estimant qu’il s’agit d’« une dernière chance pour les habitants de Gaza qui souhaitent se diriger vers le Sud et laisser les terroristes du Hamas isolés à Gaza-ville même, face à une activité de l’armée israélienne qui se poursuit à plein régime ».
« L’armée israélienne se prépare à toutes les éventualités et est déterminée à poursuivre ses opérations, jusqu’au retour de tous les otages et au désarmement du Hamas, en vue de mettre fin à la guerre », a-t-il ajouté.
