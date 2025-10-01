Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Liban

Une roquette explose près de l’école de Joussié, du côté syrien de la frontière

Des médias syriens font état d'un mort et de plusieurs blessés.

L'OLJ / le 01 octobre 2025 à 13h46

Une roquette explose près de l’école de Joussié, du côté syrien de la frontière

Capture d'écran d'une vidéo partagée par notre correspondante dans la Békaa, Sarah Abdallah, montrant une colonne de fumée s'échappant suite à l'explosion d'une roquette près de l'école de Joussié, à la frontière libano-syrienne, le 1 er octobre 2025.

Une roquette, provenant vraisemblablement de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, a explosé près de l'école de Joussié, à la frontière libano-syrienne, du côté syrien, entre l'école et l'église du village, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah.

Une vidéo partagée par notre correspondante, prise peu après l’incident, montre une colonne de fumée s’échappant des lieux. Des médias syriens font état d’un mort et de plusieurs blessés.

Joussié se situe dans la province de Homs, dans une zone autrefois contrôlée par le régime Assad et le Hezbollah durant la guerre civile syrienne, et où ont eu lieu des affrontements meurtriers entre des « clans » libanais (membres des familles Zeaïter, Jaafar, Noun, Jamal et Racheini), et les nouvelles forces de sécurité syriennes, hostiles au Hezbollah, au début de l’année 2025.

Une roquette, provenant vraisemblablement de la dernière guerre entre le Hezbollah et Israël, a explosé près de l'école de Joussié, à la frontière libano-syrienne, du côté syrien, entre l'école et l'église du village, rapporte notre correspondante dans la région, Sarah Abdallah.Une vidéo partagée par notre correspondante, prise peu après l’incident, montre une colonne de fumée s’échappant des lieux. Des médias syriens font état d’un mort et de plusieurs blessés.Joussié se situe dans la province de Homs, dans une zone autrefois contrôlée par le régime Assad et le Hezbollah durant la guerre civile syrienne, et où ont eu lieu des affrontements meurtriers entre des « clans » libanais (membres des familles Zeaïter, Jaafar, Noun, Jamal et Racheini), et les nouvelles forces de sécurité syriennes,...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés