Pourquoi le Liban a enregistré un record mondial de mortalité due au cancer
Selon une étude publiée par la revue scientifique médicale « Lancet », le pays comptait en 1990 65,2 % de décès dus à cette maladie pour 100 000 habitants. En 2023, ce chiffre a presque doublé, atteignant 117,3 %.
Dans un hôpital à Beyrouth, une infirmière prenant soin d'une patiente. Photo João Sousa
Le Liban a enregistré la plus grande hausse de cas et de décès dus au cancer au cours des 33 dernières années, avec un taux s'élevant à 80 %, selon une récente étude publiée par la revue scientifique médicale hebdomadaire britannique Lancet, qui a évalué les cas et les taux de mortalité de 47 types de cancer dans 204 pays entre 1990 et 2023. Des chiffres alarmants qui placent les autorités sanitaires libanaises face à un défi de taille, à l'heure où plusieurs pratiques sont pointées du doigt, dont le tabagisme et le recours aux générateurs privés, et échappent à tout contrôle. Que révèle l'étude du Lancet et quid des causes de ce phénomène ?Les nouveaux cas de cancer ont doublé depuis 1990Selon l'étude reprise par le Daily Mail, le Liban comptait en 1990 65,2 % de décès dus au cancer pour 100 000 habitants. En 2023, ce...
Le Liban a enregistré la plus grande hausse de cas et de décès dus au cancer au cours des 33 dernières années, avec un taux s'élevant à 80 %, selon une récente étude publiée par la revue scientifique médicale hebdomadaire britannique Lancet, qui a évalué les cas et les taux de mortalité de 47 types de cancer dans 204 pays entre 1990 et 2023. Des chiffres alarmants qui placent les autorités sanitaires libanaises face à un défi de taille, à l'heure où plusieurs pratiques sont pointées du doigt, dont le tabagisme et le recours aux générateurs privés, et échappent à tout contrôle. Que révèle l'étude du Lancet et quid des causes de ce phénomène ?Les nouveaux cas de cancer ont doublé depuis 1990Selon l'étude reprise par le Daily Mail, le Liban comptait en 1990 65,2 % de décès dus au cancer...
Abonnez-vous maintenant et profitez d'une réduction de 54% !
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.