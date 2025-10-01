Menu
Dernières Infos - Gaza

L'armée israélienne annonce qu'elle va bloquer le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud


AFP / le 01 octobre 2025 à 09h35

Une photo montre un camp de déplacés improvisé sur la plage de Gaza-Ville, le 18 septembre 2025. Photo AFP/ OMAR AL-QATTAA.

L'armée israélienne a annoncé mercredi qu'elle allait bloquer le dernier accès au nord de la bande de Gaza depuis le sud du territoire palestinien, à partir de 12h00 (09h00 GMT).

« Habitants de Gaza, la rue al-Rachid sera fermée à la circulation depuis la zone sud de la bande à partir de 12h00 », indique un communiqué diffusé en arabe par le porte-parole arabophone de l'armée israélienne, Avichay Adraee, sur ses réseaux sociaux, alors que l'armée israélienne intensifie son offensive sur Gaza-ville, dans le nord du territoire palestinien.

« Le passage vers le sud sera autorisé pour ceux qui n'ont pas encore pu évacuer la ville de Gaza. A ce stade, l'armée israélienne permet le passage vers le sud librement et sans contrôle », ajoute le communiqué.

