Le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une nouvelle force antigangs

Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert mardi à la transformation de la mission multinationale de soutien à la police haïtienne en une force antigangs plus robuste pour tenter d'endiguer la violence qui ravage le pays.

La résolution présentée par les États-Unis et Panama, qui a recueilli 12 voix pour, et 3 abstentions (dont la Chine et la Russie), prévoit que cette « force de répression des gangs » pourra compter un maximum de 5.500 personnels en uniforme, des policiers mais aussi des militaires.