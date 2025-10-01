Menu
Le Conseil de sécurité de l'ONU approuve une nouvelle force antigangs


AFP / le 01 octobre 2025 à 09h20

Un logo de la société énergétique SOGENER, autrefois détenue par la famille Vorbe, est visible sur la façade d’un bâtiment à Port-au-Prince, en Haïti, le 26 septembre 2025. Photo AFP/ CLARENS SIFFROY.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a donné son feu vert mardi à la transformation de la mission multinationale de soutien à la police haïtienne en une force antigangs plus robuste pour tenter d'endiguer la violence qui ravage le pays.

La résolution présentée par les États-Unis et Panama, qui a recueilli 12 voix pour, et 3 abstentions (dont la Chine et la Russie), prévoit que cette « force de répression des gangs » pourra compter un maximum de 5.500 personnels en uniforme, des policiers mais aussi des militaires.

