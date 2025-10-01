Gaza : les cadeaux empoisonnés de Trump aux pays arabes

Le président américain a voulu signaler qu’il tenait les rênes. Après avoir catégoriquement refusé toute annexion de la Cisjordanie la semaine dernière, il a arrangé lundi 29 septembre de la Maison-Blanche un appel relayé en direct entre le Premier ministre israélien et son homologue qatari afin que Benjamin Netanyahu s’excuse après les frappes à Doha. Il a finalement fait accepter à son invité docile, lors d’une conférence de presse conjointe peu après, son plan en 20 points pour mettre un terme à la guerre à Gaza, le chef de l’exécutif israélien réitérant même que Donald Trump était le « meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche ». De quoi humilier suffisamment Benjamin Netanyahu pour éviter les critiques de sa base, craignant que les intérêts israéliens passent avant «...

