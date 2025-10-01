Menu
Moyen-Orient - Analyse

Gaza : les cadeaux empoisonnés de Trump aux pays arabes

Le plan en 20 points pour mettre fin à la guerre dans l’enclave ne satisfait pas entièrement les États de la région, qui se retrouvent coincés à devoir l’accepter tel quel.

L'OLJ / Par Laure-Maïssa FARJALLAH, le 01 octobre 2025 à 00h00

Le président américain Donald Trump reçoit, entre autres, son homologue turc Recep Tayyip Erdogan à sa droite, le roi de Jordanie Abdallah II, le Premier ministre égyptien, Mostafa Madbouly, et le ministre saoudien des Affaires étrangères, Fayçal ben Farhane, pour discuter d'un plan pour mettre un terme à la guerre à Gaza, le 23 septembre 2025, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York. Brendan Smialowski/AFP

Le président américain a voulu signaler qu’il tenait les rênes. Après avoir catégoriquement refusé toute annexion de la Cisjordanie la semaine dernière, il a arrangé lundi 29 septembre de la Maison-Blanche un appel relayé en direct entre le Premier ministre israélien et son homologue qatari afin que Benjamin Netanyahu s’excuse après les frappes à Doha. Il a finalement fait accepter à son invité docile, lors d’une conférence de presse conjointe peu après, son plan en 20 points pour mettre un terme à la guerre à Gaza, le chef de l’exécutif israélien réitérant même que Donald Trump était le « meilleur ami qu’Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche ». De quoi humilier suffisamment Benjamin Netanyahu pour éviter les critiques de sa base, craignant que les intérêts israéliens passent avant « l’Amérique d’abord », et satisfaire les pays...
