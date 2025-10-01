Face au plan Trump, MBS va devoir sortir de son « silence stratégique »

Le silence est parfois plus expressif que la parole. C’est ainsi que le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane (MBS) gère sa relation avec le président américain Donald Trump. Plutôt que d’entrer dans une confrontation publique, il mise sur le mutisme et des gestes calculés pour pousser Washington à modérer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Dans son livre War (2024), Bob Woodward rapporte les propos de MBS au sénateur Lindsey Graham : « Je n’ai pas besoin d’uranium pour fabriquer une bombe, j’en achèterai une au Pakistan ». Et il l’a fait. En conséquence, la Maison-Blanche veut limiter les dégâts, comme en témoigne la proposition précipitée de Donald Trump pour un plan de paix à Gaza, qui vise à restreindre, voire inverser, l’éloignement saoudien de son alliance traditionnelle...

