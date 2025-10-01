Menu
Moyen-Orient - Éclairage

Face au plan Trump, MBS va devoir sortir de son « silence stratégique »

L’Arabie saoudite dispose d’une influence sur le président US, mais hésite encore à l’exercer pleinement.

L'OLJ / Par Joe Macaron, le 01 octobre 2025 à 00h00

Face au plan Trump, MBS va devoir sortir de son « silence stratégique »

Le président américain Donald Trump et le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane se croisant lors du sommet du G20 à Osaka, au Japon, le 28 juin 2019. Eliot Blondet/Archives AFP

Le silence est parfois plus expressif que la parole. C’est ainsi que le prince héritier saoudien Mohammad ben Salmane (MBS) gère sa relation avec le président américain Donald Trump. Plutôt que d’entrer dans une confrontation publique, il mise sur le mutisme et des gestes calculés pour pousser Washington à modérer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Dans son livre War (2024), Bob Woodward rapporte les propos de MBS au sénateur Lindsey Graham : « Je n’ai pas besoin d’uranium pour fabriquer une bombe, j’en achèterai une au Pakistan ». Et il l’a fait. En conséquence, la Maison-Blanche veut limiter les dégâts, comme en témoigne la proposition précipitée de Donald Trump pour un plan de paix à Gaza, qui vise à restreindre, voire inverser, l’éloignement saoudien de son alliance traditionnelle avec Washington. Les attentes étaient...
