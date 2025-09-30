Réouverture de l’ambassade des Émirats : le nouvel ambassadeur arrive à Beyrouth
OLJ
le 30 septembre 2025 à 19h48
Une photo montre une vue de l'ambassade des Émirats arabes unis dans la capitale libanaise Beyrouth le 30 octobre 2021. Photo par ANWAR AMRO/AFP
Le nouvel ambassadeur des Émirats arabes unis, Salem Fahd al-Kaabi, est arrivé mardi à Beyrouth, rapporte l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Il avait été nommé au début du mois par le président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed al-Nahyane. Le consul Rodrigue Khoury l'a accueilli en sa qualité de représentant du ministère des Affaires étrangères.
Les Émirats arabes unis avaient annoncé en janvier 2025 la réouverture de leur ambassade au Liban, fermée depuis 2021 en raison de tensions avec le Hezbollah et ses alliés. Cette année-là, les Émirats, l’Arabie saoudite, Bahreïn et le Koweït avaient rappelé leurs diplomates du Liban, à la suite de propos controversés formulés par l’ancien ministre de l’Information Georges Cordahi au sujet de la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen.
