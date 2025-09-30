Menu
Moyen-Orient - ÉCLAIRAGE

Dans l’accord de Trump, le diable ne se cache pas que dans les détails 

Le plan annoncé et approuvé par le Premier ministre israélien comporte de nombreuses imprécisions à l’avantage de l’État hébreu.

Par Clara HAGE, le 30 septembre 2025 à 19h26

Le président américain Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu participent à une conférence de presse dans la salle à manger d'État de la Maison-Blanche à Washington DC, le 29 septembre 2025. Jim Watson/AFP

Derrière les grandes annonces que constituent les vingt points du plan de paix pour Gaza présentés par Donald Trump, et validés par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, de nombreuses zones d’ombre subsistent, notamment quant aux délais et aux détails de sa mise en œuvre. Bien que la pression pour faire aboutir l’accord soit à son maximum, le texte comporte suffisamment d’incertitudes pour, d’une part, faire obstacle à l’initiative et générer le blocage du Hamas, et d’autre part, donner une grande latitude à Israël pour poursuivre ses objectifs dans l’enclave. Car en réalité, la proposition contient seulement deux certitudes : le Hamas sera anéanti s’il n’accepte pas le deal, ce qui fera probablement perdurer l’enfer que vivent les civils palestiniens dans l’enclave dévastée, et dans le cas où il est accepté, tous les otages...
