Dans l’accord de Trump, le diable ne se cache pas que dans les détails 

Derrière les grandes annonces que constituent les vingt points du plan de paix pour Gaza présentés par Donald Trump, et validés par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, de nombreuses zones d’ombre subsistent, notamment quant aux délais et aux détails de sa mise en œuvre. Bien que la pression pour faire aboutir l’accord soit à son maximum, le texte comporte suffisamment d’incertitudes pour, d’une part, faire obstacle à l’initiative et générer le blocage du Hamas, et d’autre part, donner une grande latitude à Israël pour poursuivre ses objectifs dans l’enclave. Car en réalité, la proposition contient seulement deux certitudes : le Hamas sera anéanti s’il n’accepte pas le deal, ce qui fera probablement perdurer l’enfer que vivent les civils palestiniens dans l’enclave dévastée, et dans...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte