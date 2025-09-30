A Baalbeck, le général Haykal salue l’engagement des militaires : « Tous les Libanais apprécient vos sacrifices »

Le commandant en chef de l’armée libanaise, le général Rodolphe Haykal, a inspecté mardi la caserne Mohammad Makki à Baalbeck, affirmant aux militaires que « tous les Libanais apprécient leurs sacrifices pour la sécurité du pays et l’avenir de leurs enfants ».

Pendant sa visite, il a salué « la performance des soldats dans leur poursuite des fugitifs et des perturbateurs de l’ordre public, ainsi que dans leur lutte contre les bandes criminelles, notamment celles impliquées dans le trafic et la distribution de drogue ».

Le général a souligné que le succès de l’armée repose sur sa sagesse, son professionnalisme, sa loyauté envers le Liban et la confiance que lui accordent les citoyens. « Je suis fier de votre professionnalisme et de votre loyauté envers l’institution militaire, et tous les Libanais apprécient vos sacrifices pour leur sécurité et l’avenir de leurs enfants ».

Le commandant en chef a rappelé que la sécurité nationale reste une priorité absolue. « La sécurité de la patrie est une responsabilité qui nous incombe, et le commandement de l’armée est attaché au caractère sacré de sa mission, soucieux de l’intérêt national et de la sécurité de tous les Libanais, a-t-il déclaré. L’armée continue d’assumer ses responsabilités dans le contexte exceptionnel actuel, notamment face aux attaques continues de l’ennemi israélien et aux défis sécuritaires importants ».

Enfin, il a mis en garde contre la désinformation. « Il est essentiel de faire preuve de responsabilité, de conscience et de vigilance face à la gravité des rumeurs et allégations diffusées sur les réseaux sociaux concernant l’institution militaire », a-t-il déclaré.

Le président Joseph Aoun avait décerné lundi la médaille nationale du Cèdre, au grade du Grand Cordon, au général Haykal « en reconnaissance de la mission qu’il assume à la tête de l’armée et de ses sacrifices » au service du pays. Cette initiative intervient en pleine polémique, après que l’armée et les forces de l’ordre ont été accusées de ne pas avoir suffisamment agi pour empêcher le Hezbollah d’illuminer la Grotte aux pigeons de Raouché des portraits de ses anciens dirigeants, à l’occasion de la commémoration de leur assassinat il y a un an. Et ce en violation d’une décision prise par le mohafez de Beyrouth, Marwan Abboud.

Depuis l’instauration d’un cessez-le-feu précaire entre le Hezbollah et Israël le 27 novembre 2024, l’armée libanaise est chargée de démanteler l’arsenal du parti chiite au sud du fleuve Litani. Le désarmement de ce dernier demeure un critère central dans la perception internationale de la situation au Liban. Les positions des pays étrangers sont en effet claires : aucune aide et investissement ne seront accordés au pays tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé.