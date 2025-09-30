Le Qatar affirme qu'une réunion est prévue mardi soir avec le Hamas et la Turquie

Le Qatar a affirmé qu'une réunion est prévue mardi avec le mouvement islamiste palestinien Hamas pour discuter du plan de Donald Trump pour mettre fin à la guerre à Gaza, en présence de représentants de la Turquie.

Les médiateurs qatari et égyptien ont remis le plan de paix du président américain lundi soir au Hamas, a indiqué le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari. « La délégation de négociateurs a promis de l'étudier de manière responsable », a-t-il déclaré.

Une nouvelle réunion est prévue avec le Hamas mardi soir, « à laquelle participera aussi la partie turque », a-t-il ajouté, en précisant que les chefs des services de renseignement égyptiens et turcs étaient actuellement à Doha. Après bientôt deux ans de guerre, la Maison Blanche a publié une proposition en 20 points censée mettre fin de manière définitive au conflit déclenché par l'attaque sanglante menée le 7 octobre 2023 par le Hamas contre Israël, qui a fait des dizaines de milliers de morts et transformé la bande de Gaza en champ de ruines.

« Il est encore trop tôt pour parler de réponses, mais nous sommes vraiment optimistes car ce plan, comme nous l’avons dit, est un plan global », a dit le responsable qatari. Le Qatar s'était dit lundi prêt à poursuivre ses efforts pour mettre fin au conflit, après un appel téléphonique entre le Premier ministre qatari, le chef du gouvernement israélien et le président américain, durant lequel Benjamin Netanyahu s'était excusé pour les frappes israéliennes ayant visé le Hamas à Doha.

« Les assurances en matière de sécurité et les engagements qui ont été donnés » lors de cette conversation « par le président Trump et le Premier ministre israélien étaient très clairs » et assortis de « la garantie du président américain que le Qatar ne serait jamais attaqué », a déclaré Majed al-Ansari. Il s'est dit « satisfait » de ces « garanties », ajoutant que le Qatar avait aussi reçu « un engagement de la part d'Israël » de ne plus l'attaquer.