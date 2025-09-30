Washington expulse une centaine d’Iraniens après un accord avec Téhéran

L’administration du président américain Donald Trump a affrété un vol pour expulser environ cent Iraniens des États-Unis vers leur pays d’origine, rapporte mardi le New York Times. Le quotidien cite deux hauts responsables iraniens impliqués dans les négociations ainsi qu’un responsable américain au fait du dossier.

Selon ces sources, un avion spécialement affrété par Washington a décollé hier de Louisiane et devait atterrir en Iran via le Qatar mardi. Cette décision représente une des mesures les plus marquantes prises jusqu’à présent par les États-Unis dans leurs relations avec Téhéran. Elle intervient en dépit des préoccupations exprimées par certaines organisations de défense des droits humains, qui redoutent que la vie des personnes expulsées ne soient menacée à leur retour en Iran.

Les sanctions de l’ONU contre l’Iran ont été formellement rétablies samedi soir, à la suite de l’échec des négociations entre Téhéran et les Européens sur le programme nucléaire iranien. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, groupe de pays appelés E3, ont déclenché fin août le mécanisme du « snapback » qui permettait dans un délai de 30 jours de rétablir les sanctions levées en 2015 après l'accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient décidé en 2018 de s'en retirer et de rétablir leurs propres sanctions.

De retour à la Maison-Blanche en janvier, M. Trump a relancé sa politique de « pression maximale » visant à isoler l’Iran, qu’il accuse d’activités déstabilisatrices dans le monde, tout en maintenant que la voie diplomatique restait officiellement ouverte. L'armée américaine a en outre bombardé en juin des sites nucléaires en Iran, pendant la guerre de 12 jours qui a opposé Téhéran à Tel-Aviv.