Moyen-Orient - Diplomatie

Washington expulse une centaine d’Iraniens après un accord avec Téhéran

Un avion spécialement affrété par Washington avait décollé lundi de Louisiane et devait atterrir en Iran via le Qatar mardi, croit savoir le New York Times.

L'OLJ/Agences / le 30 septembre 2025 à 10h22

Un homme passe en moto devant un missile balistique Kheibar Shekan désactivé, devant une photo du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, sur la place Bahrestan de Téhéran, le 27 septembre 2025. Atta Kenare/AFP

L’administration du président américain Donald Trump a affrété un vol pour expulser environ cent Iraniens des États-Unis vers leur pays d’origine, rapporte mardi le New York Times. Le quotidien cite deux hauts responsables iraniens impliqués dans les négociations ainsi qu’un responsable américain au fait du dossier.

Selon ces sources, un avion spécialement affrété par Washington a décollé hier de Louisiane et devait atterrir en Iran via le Qatar mardi. Cette décision représente une des mesures les plus marquantes prises jusqu’à présent par les États-Unis dans leurs relations avec Téhéran. Elle intervient en dépit des préoccupations exprimées par certaines organisations de défense des droits humains, qui redoutent que la vie des personnes expulsées ne soient menacée à leur retour en Iran.

Les relations américano-iraniennes à un moment charnière en septembre

Les sanctions de l’ONU contre l’Iran ont été formellement rétablies samedi soir, à la suite de l’échec des négociations entre Téhéran et les Européens sur le programme nucléaire iranien. Le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, groupe de pays appelés E3, ont déclenché fin août le mécanisme du « snapback » qui permettait dans un délai de 30 jours de rétablir les sanctions levées en 2015 après l'accord sur le nucléaire iranien. Les États-Unis, sous le premier mandat du président Donald Trump, avaient décidé en 2018 de s'en retirer et de rétablir leurs propres sanctions.

De retour à la Maison-Blanche en janvier, M. Trump a relancé sa politique de « pression maximale » visant à isoler l’Iran, qu’il accuse d’activités déstabilisatrices dans le monde, tout en maintenant que la voie diplomatique restait officiellement ouverte. L'armée américaine a en outre bombardé en juin des sites nucléaires en Iran, pendant la guerre de 12 jours qui a opposé Téhéran à Tel-Aviv.

commentaires (1)

D'une part, ils veulent isoler l'iran.D'autre part,ils expulsent des opposants iraniens ( censés être protégés et alliés des américains).Comme quoi,les américains sont prompts à poignarder dans le dos, leurs propres amis et protégés.Comment vont ils en finir de l'IRAN avec des pratiques pareilles?Ils ont laché (TRUMP aussi )leurs alliés en Afghanistan pour les remettre entre les mains des TALIBANS. Franchement, je commence à craindre sérieusement le "fameux" appui US envers le Liban.Au final,il semble qu'ils vont nous laisser dans la mouise avec les IRANIENS et LEURS MERCENAIRES DU HEZBOLLAH !

LE FRANCOPHONE

12 h 49, le 30 septembre 2025

 Toutes les dernières infos
