Les relations américano-iraniennes à un moment charnière en septembre

De la question nucléaire à celle de Gaza, en passant par les tensions politiques en Irak et au Liban, les relations entre Washington et Téhéran s’apprêtent à vivre un mois décisif. Septembre pourrait ouvrir la voie à une avancée majeure ou au contraire renforcer la ligne de fracture menant à une confrontation éventuelle. L’administration Donald Trump mise sur ses alliés pour accentuer la pression et obtenir rapidement un accord, tandis que l’Iran, encore détenteur de quelques cartes, campe sur ses positions afin de survivre et poursuivre la lutte.Le dossier nucléaire reste le point central. Les États-Unis utilisent la diplomatie européenne pour maintenir la pression, alors que les responsables iraniens et les trois puissances européennes E3 (France, Allemagne, Royaume-Uni) se sont réunis aujourd’hui au niveau...

