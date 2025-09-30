Menu
Gaza: huit pays arabes et musulmans saluent les "efforts sincères" de Trump (communiqué commun)

AFP / le 30 septembre 2025 à 00h27

L'Egypte, la Jordanie, l'Arabie saoudite, le Qatar, les Emirats arabes unis, la Turquie, l'Indonésie et le Pakistan ont salué mardi le plan de paix du président américain Donald Trump pour Gaza. 

Daans un communiqué commun, les huit pays "saluent le rôle du président américain et ses efforts sincères visant à mettre fin à la guerre à Gaza", et "affirment leur volonté de s'engager de manière positive et constructive avec les Etats-Unis et les parties prenantes afin de finaliser l'accord et d'assurer sa mise en oeuvre".

csp/yad/cls

© Agence France-Presse


